«Светлана отгоревала потерю»: нашла ли вдова Шатунова нового мужчину после смерти певца
Вдова Юрия Шатунова прилетела в Москву и удивила внешностью. Ее назвали роковой красоткой и заподозрили, что ее так изменила новая любовь. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, могла ли Светлана открыть свое сердце мужчине после смерти супруга.
Анна напомнила, что Юрий Шатунов ушел из жизни два года назад. По всем канонам православия, супруга должна год носить траур и не заводить новых отношений.
«Мы живем в 21 веке, и я точно могу сказать, что продолжать жить обязательно надо, независимо от того, в каком времени мы живем. Жить и радоваться жизни, самому главному чуду, которым нас наградили родители. Уверена, что Светлана отгоревала потерю мужа и сейчас может посмотреть на свою жизнь с перспективой построения новых отношений. В этом нет ничего предосудительного, это нормально»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что после потери супруга или супруги не надо закрываться и жить исключительно памятью об ушедшем партнере. По ее словам, часто так себя ведут именно мужчины-вдовцы.
«Это отдельная, печальная история. Женщины более стойкие, не зря же природа подарила женщинам возможность рожать детей и давать новую жизнь. Именно потому, что женщина может преодолеть любые трудности, в том числе, и потерю мужа. По статистике, мужчины-вдовцы после потери жены испытывают не только огромное горе, но и некую потерянность, так как привычка быть рядом с женщиной с годами укореняется и становится настолько естественной, что когда, вдруг, человека не оказывается рядом, то мужчина теряет всяческий интерес к жизни. Это продолжается годами, а иногда и десятилетиями»,
Анна Осипова
Сваха
По словам Анны, потерявший жену мужчина делает из нее культ и уже ни одна другая не может с ней конкурировать. Сваха призналась, что часто видит таких мужчин среди своих клиентов и рекомендует им пройти терапию, чтобы «отгоревать потерю жены», а уже потом искать новую любовь.
«С женщинами легче. Память всегда живет в их сердце, но в них присутствует большое желание жить дальше и способность построить свою личную жизнь заново с новым партнером. Светлане я желаю встретить своего мужчину и прожить с ним долгую и счастливую жизнь, храня в сердце память о Юрии, которую никто никогда не сможет стереть или уничтожить»,
Анна Осипова
Сваха