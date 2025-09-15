«Светлана отгоревала потерю»: нашла ли вдова Шатунова нового мужчину после смерти певца

Вдова Юрия Шатунова прилетела в Москву и удивила внешностью. Ее назвали роковой красоткой и заподозрили, что ее так изменила новая любовь. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, могла ли Светлана открыть свое сердце мужчине после смерти супруга.

Анна напомнила, что Юрий Шатунов ушел из жизни два года назад. По всем канонам православия, супруга должна год носить траур и не заводить новых отношений.