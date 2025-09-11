«Попользовалась и ушла»: почему Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой
© Starface.ru
Михаил Ширвиндт расстался с третьей женой. Молодая супруга телеведущего опубликовала пост со словами «любовь заканчивается» и намекнула о том, что лучше разойтись и сохранить дружеские отношения, чем продолжать жить вместе и ненавидеть друг друга. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала о причинах разрыва.
Эксперт напомнила о том, что похожая ситуация произошла в браке телеведущего Дмитрия Диброва. От него тоже ушла молодая жена Полина. Сваха связала это с взрослением женщины в паре с большой разницей в возрасте. Вот и супруга Михаила повзрослела.
«Тут не играет роль количество финансов, социальный статус и прочие преференции. Просто молодая женщина поняла, что она молодая. Ей хочется развиваться, идти дальше, наслаждаться своим расцветом, но никак не обслуживать (необязательно в бытовом аспекте) своего стареющего мужа, который уже живет в иной парадигме и никогда не станет для своей молодой супруги веселым, задорным, а главное, молодым спутником»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что есть категория мужчин, которые в погоне за уходящим поездом тестостерона, выбирают себе в спутницы очень молодых женщин. По ее словам, в 80% случаев этот союз рано или поздно распадается. Остаются вместе лишь те, у кого присутствуют вторичная выгода и, безусловно, большая любовь. Но их категорически мало.
«Я, как сваха, могу точно сказать, что «брошенных» мужчин это ничему не учит. Они приходят ко мне за еще более молодыми женщинами и таят обиду на тех, кто не оценил, оставил, был неблагодарен. «Я из тебя сделал звезду, а ты, неблагодарная, попользовалась и ушла». Законы природы никто не отменял. Молодая самка рано или поздно уходит к более перспективному и сильному самцу. А отношения «папа-дочка», как были в браках и у Ширвиндтов, и у Дибровых, заканчиваются взрослением «дочки» и вылетом из родительского гнезда. Что, собственно, и произошло»,
Анна Осипова
Сваха
Анна порассуждала о том, что ждет Ширвиндта в будущем. По ее мнению, у мужчины все будет хорошо.
«Я совсем не удивлюсь, если у Михаила в скором времени появится спутница еще моложе, еще красивее, еще задорнее, чем его супруга. Поверьте, один он точно не останется»,
Анна Осипова
Сваха