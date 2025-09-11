«Попользовалась и ушла»: почему Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой

Михаил Ширвиндт расстался с третьей женой. Молодая супруга телеведущего опубликовала пост со словами «любовь заканчивается» и намекнула о том, что лучше разойтись и сохранить дружеские отношения, чем продолжать жить вместе и ненавидеть друг друга. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала о причинах разрыва.

Эксперт напомнила о том, что похожая ситуация произошла в браке телеведущего Дмитрия Диброва. От него тоже ушла молодая жена Полина. Сваха связала это с взрослением женщины в паре с большой разницей в возрасте. Вот и супруга Михаила повзрослела.