Сваха Осипова: третий муж помог Гузеевой в трудной ситуации, чем ее и покорил

Телеведущая Лариса Гузеева часто делится подробностями личной жизни, не скрывая самые пикантные детали. У нее было три официальных брака, а с ресторатором Игорем Бухаровым она счастлива до сих пор. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как звезда нашла счастье с третьим супругом. Она назвала телеведущую «настоящей зажигалкой».

«Эта чертовщинка живет в Ларисе и по сей день, особенно ярко проявляясь в шоу «Давай поженимся!», где Гузеева в роли телесвахи «жжет» на полную катушку, используя свою актерскую харизму, колкий юмор и богатый жизненный опыт», – поделилась сваха.

Анна обратила внимание на мужа звезды, который всегда был с ней рядом в трудную минуту.

«Именно Игорь помог Ларисе в трудной жизненной ситуации, которая позволила посмотреть на него не только, как на верного друга, но и как на мужчину, который ради любимой женщины способен на серьезные поступки и готов стать надежной опорой не только для самой Ларисы, но и для всей ее семьи: сына от предыдущего брака и мамы, которую она очень любила. Можно сказать, что Гузеева нагулялась, остепенилась и оценила достоинства своего ответственного и фундаментального мужа», – считает сваха.

Осипова пояснила, что Игорь и Лариса очень подходят друг другу: оба по знаку зодиака Близнецы, легкие и воздушные, Игорь более спокойный, эмпатичный, понимающий, Лариса – яркая, эмоциональная, многогранная. Они не только супружеская пара, но и хорошие друзья, что для счастливого союза имеет первостепенное значение.