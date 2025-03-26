Алкоголизм, измена мужу и роман с Нагиевым: испытания в судьбе Ларисы Гузеевой

Имя Ларисы Гузеевой у всех на слуху — и у старшего поколения, помнящего ее по «Жестокому романсу», и у молодежи, выросшей на шоу «Давай поженимся!». Ее знают как прямолинейную, резкую и непредсказуемую телеведущую, но начиналось все совсем иначе: с провинциальной девочки из Оренбургской области, мечтающей о театре и большом кино.

Карьеру актрисы ей предрекали еще в институте, и уже первая главная роль принесла Гузеевой всесоюзную славу — ведь сыграть Ларису Огудалову у Эльдара Рязанова было шансом, который выпадает один раз в жизни. Но почему, несмотря на успех в кино, Лариса почти исчезла с экранов в 90-е? Что подтолкнуло ее к телевидению — и как она превратилась в одну из самых ярких и противоречивых ведущих на российском ТВ?

Ее откровенные высказывания, острые комментарии, непростой характер и неоднозначные отношения с прессой — все это сделало Гузееву настоящим культурным феноменом. Ее биография — это не только список фильмов и проектов, но и хроника непростой личной жизни, сложных браков, материнства, жесткой самоиронии и даже скандалов в соцсетях.

Как Гузеева справлялась с личными потерями, почему ни разу не смотрела прославивший ее «Жестокий романс» и что связывало ее с Дмитрием Нагиевым, читайте в материале сайта «Страсти».

Детство и юность Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области. Ее мать Альбина Андреевна была учительницей в сельской школе, а отца девочка никогда не видела. У нее был отчим Виктор Макурин. Актриса вспоминала, что росла в строгости. Из-за этого у нее с детства был бунтарский характер.

«До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — делилась она в интервью Kp.ru.

Во втором браке у матери Гузеевой появились двое детей — Виталий и Олег, последний умер еще ребенком. О смерти трехлетнего брата актриса вспоминает до сих пор. Это был один из самых страшных моментов в ее жизни.

Мальчик схватил шланг из работающей стиральной машины и вдохнул в себя воду, которая попала в легкие. Лариса не могла простить себе, что не уследила. Она вспоминает, что, пока его гробик стоял в квартире, везде были срезанные цветы, и из-за этого она ненавидит цветочные букеты.

Гузеева всегда хотела быть актрисой, поэтому после окончания школы отправилась из родного города в Ленинград. Она мечтала поступать и в Москве, но оставила в блинной 25 рублей для поездки и осталась без денег. Тогда она выбрала Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Девушка была настроена серьезно, и чтобы обойти других абитуриенток перед вступительными экзаменами побрилась наголо. Это сработало, ее заметил театральный режиссер Владимир Петров и взял к себе на курс.

Через много лет Лариса признавалась, что не слишком серьезно относилась к учебе.

«Очень жалею о том, что я много пропускала занятий в институте. Все время врала, что у меня то один умер, дядя, тетя, бабушка. Я всех перехоронила, даже папу, прости, господи, меня, чтобы как-то оправдать. Мне, конечно, было стыдно, потому что училась я плохо. Я не была хорошей ученицей», — говорила она.

Зато она развлекалась в обществе богемы, пила алкогольные напитки, много курила и ярко одевалась. Лариса была частой посетительницей кафе «Сайгон» на Невском проспекте, где познакомилась со многими людьми, которые в будущем станут невероятно популярными. Среди них был певец Виктор Цой и музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ). В эти же годы состоялось ее знакомство с Дмитрием Нагиевым – он учился в том же институте.

«Витя Цой за мной пытался ухлестывать. Но он меня не интересовал. Я была жутко высокомерной. Я на Цоя так смотрела: с узкими глазами некрасивый парень. Волосы грязные. Три волосинки дурацкие, с хвостиком ходит», – рассказывала она в интервью.

Несмотря на веселье и свободу действий артистка называет этот период в жизни тяжелым. Она жалеет о том, что много пила, тратила здоровье и «дарила себя каким-то недостойным».

«Если бы мне сказали: «Хочешь, чтобы тебе снова 24?» — я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме», — заявляла Гузеева.