«Страдает»: психолог раскрыла, почему у Юлии Снигирь может упасть самооценка из-за сумки
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Недавно звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь призналась, что может чувствовать себя неуверенно, если сумка не подходит к платью. Ей кажется, что все взгляды прикованы к наряду, что вызывает неловкость. Почему такая красивая актриса страдает от комплексов? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила психолог Мария Макаренко.
Эксперт подчеркнула, что ведущий тип личности у Юлии – нарциссизм. Такие люди склонны к обесцениванию себя, излишней требовательности к себе. Исходя из слов звезды, её самооценка сильно зависит от того, как она выглядит и от внешних атрибутов. Она сравнивает себя с другими и внутренне проигрывает в этой «битве».
«Тип личности человека формируется в детстве. «Нарцисс» может вырасти из ребёнка, которого всё время хвалили и превозносили. А может — в семье, где были властные родители и нужно было соответствовать их стандартам. У Юлии — второй вариант. В интервью она рассказывала о строгости мамы и папы и о том, как её травили в детстве из-за худобы».
Мария Макаренко
Психолог
В беседе с Ксенией Собчак актриса признавалась, что не росла принцессой, родители воспитывали ее в строгости. Более того, она говорила, что в детстве над ней насмехались из-за слишком маленького веса.
«Человек с нарциссическим типом личности вырастает с внутренней потребностью быть всегда идеальным, на 10 из 10. В его философии есть четкие критерии совершенства, которым он должен соответствовать. А любая незначительная причина (вплоть до выбора не той сумки), может выбить почву из-под ног. О чём и говорит Снигирь. Благодаря «нарциссам» в нашем мире так много красоты. Большинство актеров, представителей шоу-бизнеса — с этим типом личности. Они постоянно хотят быть лучше: оттачивают свое мастерство, следят за своей внешностью, чтобы быть в прекрасной форме перед камерой. И когда мы на них смотрим, получаем эстетическое удовольствие».
Мария Макаренко
Психолог
Психолог отметила, что при этом сам человек-нарцисс «страдает от своего перфекционизма». Ведь «критикующий родитель» внутри него всегда найдёт, за что поругать, к чему прицепиться. Теневая часть нарциссизма — это вечное недовольство собой и отсутствие здоровой самоценности.
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