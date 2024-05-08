«Страдает»: психолог раскрыла, почему у Юлии Снигирь может упасть самооценка из-за сумки

Недавно звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь призналась, что может чувствовать себя неуверенно, если сумка не подходит к платью. Ей кажется, что все взгляды прикованы к наряду, что вызывает неловкость. Почему такая красивая актриса страдает от комплексов? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила психолог Мария Макаренко.

Эксперт подчеркнула, что ведущий тип личности у Юлии – нарциссизм. Такие люди склонны к обесцениванию себя, излишней требовательности к себе. Исходя из слов звезды, её самооценка сильно зависит от того, как она выглядит и от внешних атрибутов. Она сравнивает себя с другими и внутренне проигрывает в этой «битве».