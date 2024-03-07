«С возрастом эта потребность снижается»: психолог рассказала о вредной привычке Хилькевич

Анна Хилькевич призналась, что бросила курить за два дня, хотя долгое время страдала от вредной привычки. Для поклонников эта новость стала мотивирующей, но многие засомневались в правдивости её слов. Можно ли отказаться от сигарет за пару дней? Реально ли держаться и не сорваться? Об этом сайту «Страсти» рассказала психолог Мария Макарова.

По словам эксперта, бросить курить за два дня можно. Для этого нужны сила воли, мотивация и новая привычка для расслабления.

Невротическая природа курения

«Курение — это всегда про тревожность и невроз. Когда человек «дымит», он делает глубокие вдохи и таким образом расслабляется, погружается в медитативное состояние, разгружает психику. Чтобы бросить вредную привычку, нужно, в первую очередь, понять: «Каким ещё образом я могу расслабиться?» Для Анны спасением стала молитва», — высказалась психолог.

«Как только накатывало желание затянуться, я обращалась к высшим силам. Соединялась, молилась. И спустя несколько секунд меня отпускало. Курить больше не хотелось. Потребовалось всего два дня, чтобы исключить из головы даже мысль о курении. Меня отвернуло от никотина так, будто его никогда в моей жизни и не было! И так уже полтора года», — говорила Анна.

Для Анны «красными флагами» стали проблемы со здоровьем и навязчивое желание сбежать от семьи, чтобы никто не видел, как она курит. В совокупности с новым способом сбросить напряжение (молитвой) это сработало.

Социальный фактор и сила воли

После того, как невротическая зависимость исчезает, наступает этап преодоления физической потребности в никотине. Длится он у всех по-разному и заканчивается, когда мозг привыкает обходиться без вредного вещества.

«Этот этап человек проходит на силе воли. Очевидно, что у Анны она «железная», поэтому ей удалось так быстро перенастроить свои нейронные связи. Ведь курение — это социальная история. Поэтому большинство людей начинают дымить в подростковом возрасте, когда хочется стать «своим в тусовке». С возрастом эта потребность снижается», — пояснила психолог.

«Так вот полтора года назад я четко поняла, что больше так не хочу. Не хочу уничтожать свое здоровье. Не хочу превращаться в морального урода, который из-за капли никотина прячется от семьи. И я бросила. За один день», — рассказала Хилькевич.