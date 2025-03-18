«Стопроцентный джекпот»: почему Иван Ургант взял в жены знакомую со школы Наталью Кикнадзе

«Иван, хоть и производит впечатление настоящего мачо, на самом деле, человек верный и семейный. Несмотря на сильный знак зодиака «Овен», в душе он настоящий романтик, который очень хочет не только общественного одобрения, но и признания самого Ивана, как мужчины, как человека, как личности отдельно от той славы, которую он уже получил за последнее десятилетие. Ведь на самом деле, звезды – только на пьедестале звезды, в жизни они обычные люди и, безусловно, хотят, чтобы их любили не за славу и деньги, а их самих, настоящих, что в их жизни случается крайне редко»,