«Стопроцентный джекпот»: почему Иван Ургант взял в жены знакомую со школы Наталью Кикнадзе
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Телеведущий Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе считаются примером крепкой семьи из шоу-бизнеса. Они знакомы со школы, много лет счастливы вместе, но не так часто говорят об отношениях. Супруга звезды держится в стороне от публики и вызывает много вопросов у поклонников мужчины. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», что считает секретом их крепкого брака, и почему любимец женщин Иван остановил свой выбор именно на Наталье.
«Иван, хоть и производит впечатление настоящего мачо, на самом деле, человек верный и семейный. Несмотря на сильный знак зодиака «Овен», в душе он настоящий романтик, который очень хочет не только общественного одобрения, но и признания самого Ивана, как мужчины, как человека, как личности отдельно от той славы, которую он уже получил за последнее десятилетие. Ведь на самом деле, звезды – только на пьедестале звезды, в жизни они обычные люди и, безусловно, хотят, чтобы их любили не за славу и деньги, а их самих, настоящих, что в их жизни случается крайне редко»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что Наталья – тот «стопроцентный джекпот», который выиграл Иван в своей жизни. Она не просто любимая женщина, которая говорит с ним на одном языке, но и друг, поддержка и надежное плечо. Она тот человек, рядом с которым Иван может быть собой настоящим, что является большой наградой Судьбы.
«Я уверена, что Иван это ценит и бережет, ведь популярность сегодня есть – завтра ее нет, а у Урганта такая опора в жизни, которая является не просто надежным тылом, а настоящей крепостью, которую разрушить извне попросту невозможно»,
Анна Осипова
Сваха