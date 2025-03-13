«Даже если весь мир будет против»: как жена очаровала певца Александра Малинина
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Певец Александр Малинин много лет счастлив в браке с женой Эммой. Их пару считают примером идеальной звездной семьи, которая живет без скандалов и ссор. Так ли все безоблачно на самом деле и в чем секрет их брака, рассказала сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».
«Женщина решает все! Стоит посмотреть на образцовую супружескую пару Александра и Эммы Малининых, как становится очевидным, что рядом с мудрой, красивой и понимающей женщиной мужчина не просто расцветает, а добивается ради нее самых небывалых высот, как в жизни, так и в карьере. В любого мужчину надо верить, а в мужчину-Скорпиона, кем является Александр – тем более»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Малинин – всеобщий любимец, востребованный певец, непревзойденный исполнитель романсов, от которого млеет большая часть женского населения нашей страны, при этом, он хорош собой, ухожен и всегда в окружении любящей семьи.
По мнению Анны, его супруга Эмма – образец красоты, элегантности и мудрости. Востребованная в собственной профессии, она всегда интересна, в первую очередь, себе и, конечно же, своему любимому мужу.
«Она всегда будет волновать Александра как женщина, потому что она верит в него и в себя. Она сама является значимой фигурой не только, как супруга большого артиста, но и как профессионал высочайшего уровня в том деле, которому она посвятила всю свою жизнь. Эмма постоянно развивается в своей профессиональной сфере, показывая пример, как может выглядеть леди в зрелом возрасте, а она выглядит роскошно! Женщины, которые интересны себе, в любом возрасте будут интересны мужчинам. К тому же, она из той породы спутниц жизни, которая молча будет подавать патроны своему любимому, даже если весь мир будет против него, а также, всегда будет на его стороне, особенно в обществе других людей, даже если ее мужчина будет говорить на «белое» – «квадратное»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что таких женщин не бросают, не уходят от них, ценят и восхищаются ими всю жизнь. По ее мнению, эта прекрасная пара настолько гармонична, что вполне справедливо может служить примером и пособием «Как прожить счастливо в браке 35 лет и не убить друг друга». Им можно только по-доброму позавидовать!
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