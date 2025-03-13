«Даже если весь мир будет против»: как жена очаровала певца Александра Малинина

Сваха отметила, что Малинин – всеобщий любимец, востребованный певец, непревзойденный исполнитель романсов, от которого млеет большая часть женского населения нашей страны, при этом, он хорош собой, ухожен и всегда в окружении любящей семьи.

По мнению Анны, его супруга Эмма – образец красоты, элегантности и мудрости. Востребованная в собственной профессии, она всегда интересна, в первую очередь, себе и, конечно же, своему любимому мужу.