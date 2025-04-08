«Стойкое ощущение постановки»: почему в пару SHAMAN и Мизулина не верят

«Со стороны Шамана я наблюдаю натянутую улыбку и плохо скрываемое напряжение. Я не пророк и могу ошибаться, но стойкое послевкусие «ненастоящести» поведения явно прослеживается в их образах. Они как пластмассовые. Рано или поздно все разрешится. А если мы с вами дружно ошибались в искренности чувств этой пары, то непременно узнаем из СМИ о том, как белые голуби поднялись ввысь на их громкой свадьбе»,