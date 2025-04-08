«Стойкое ощущение постановки»: почему в пару SHAMAN и Мизулина не верят
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина открыто объявили о своих отношениях. Они провоцировали слухи о романе, но на концерте артиста вышли на сцену и поцеловались. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о том, действительно ли звезд связывают романтические чувства и надолго ли это?
«Положа руку на сердце – не верю! Ну не выглядят они влюбленной парой: он не смотрит на нее с нежностью и обожанием, как это происходит с мужчиной и женщиной в период гормонального взрыва. Глядя на них, есть стойкое ощущение постановки и плохой актерской игры»,
Анна Осипова
Сваха
По словам свахи, Екатерина – «Дева»-единица. Это прагматик, стратег, достигатор, «продуман», и при всей своей ангельской внешности с белокурыми локонами, она точно имеет стальной внутренний стержень. По мнению Анны, люди с таким характером редко делают что-то просто так, необдуманно и спонтанно. Но она не исключает ее симпатию к Ярославу, так как она «смотрит на него с большим интересом».
«Со стороны Шамана я наблюдаю натянутую улыбку и плохо скрываемое напряжение. Я не пророк и могу ошибаться, но стойкое послевкусие «ненастоящести» поведения явно прослеживается в их образах. Они как пластмассовые. Рано или поздно все разрешится. А если мы с вами дружно ошибались в искренности чувств этой пары, то непременно узнаем из СМИ о том, как белые голуби поднялись ввысь на их громкой свадьбе»,
Анна Осипова
Сваха