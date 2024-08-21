По разные стороны: звезды, которые поссорились с родными после начала СВО

Жизнь звезд кино и шоу-бизнеса всегда находится на виду у публики. Они строят отношения, играют свадьбы, рожают детей, терпят неудачи, разводятся, теряют родных и ссорятся так, что об этом знают все вокруг. Если за скандалами в обычной семье наблюдают только близкие, то за конфликтами артистов – миллионы.

Ссоры могут случаться по разным причинам – есть бытовые, а есть и совсем другие. Так, не все смогли сохранить семейные узы после февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на территории Украины. Сайт «Страсти» собрал самые громкие истории с участием российских знаменитостей – семьи Машковых, Соловьевых, Макаревичей и Самойловых из «Агаты Кристи». Психолог прокомментировал поведение героев нашего материала, а продюсер рассказал, как изменилась их карьера после начала СВО.

Актер Владимир Машков и его дочь Мария Машкова

Один из самых популярных актеров в России Владимир Машков и его дочь Мария перестали общаться после начала СВО. Наследница артиста недавно получила американский паспорт и отказалась от отчества, но время от времени высказывается о папе. А ведь когда-то она говорила о нем только в положительном ключе.

Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске. Ее мать Елена Шевченко тоже играла в кино, а познакомилась с Владимиром еще в подростковом возрасте. Несмотря на это, пара разошлась почти сразу после рождения девочки. Родители нашли новую любовь и занимались карьерой, а Машу воспитывали бабушка с дедушкой, живущие в авиагородке под Новосибирском.

Владимир не забывал о дочери и всячески ей помогал. В семилетнем возрасте она вышла на сцену театра им. Маяковского в спектакле «Виктория» и увлеклась актерским мастерством.

«Вместе я родителей видела не более 10 раз за всю жизнь: пару раз на моих днях рождения, на первой свадьбе — на вторую не позвала, решила не частить — и пару раз по экстремалочке. К 30 годам я продолжала сбрасывать звонок мамы, если была в тот момент с папой. Ну чтобы он не подумал, что она мне нравится. И старалась не давать понять маме, как сильно люблю папу. При том что мама ни разу за все мое детство не сказала про отца плохого слова. Это было мое, личное, накопленное», – делилась Мария.

Актриса много училась, снималась и выходила на сцену. Но часто говорила о том, что не пользуется громкой фамилией отца. Правда, отказываться от нее она тоже не собиралась и гордилась ею.

«Горжусь тем, что у меня такая фамилия, что я дочь Владимира Машкова и что во мне течет его кровь. Я адекватный человек, понимаю все плюсы этого», – признавалась девушка.

Про совместное творчество с отцом она говорила так.

«У нас с отцом не разошлись пути, а еще не сошлись. Я надеюсь, мы с папой будем работать вместе, когда поймем, что хотим этого. Мне кажется, в меня папа сейчас очень верит», – делилась Мария.

Родители не лезли и в личную жизнь дочери. Когда она вышла замуж за коллегу по сериалу «Не родись красивой», то папа не был против. Но сразу же вмешался в ситуацию, когда начались сложности. В интервью Машкова говорила, что ее бывший муж «нахулиганил», и отец по телефону коротко сказал ей «уходи». Они действительно развелись, и Мария вышла замуж за сына известного пианиста – Александра Слободняка. Именно из-за него женщина переехала в США. Но карьеру не оставила, а стала развивать ее за границей. Из-за этого она столкнулась с критикой от российских поклонников, которые напоминали о позиции ее папы – Народного артиста России.

«У нас с папой разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь в целом. Но это мой папа, я его очень люблю и благодарю за то, что я родилась и стала такой, какая я есть. Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа — это не тот случай, когда люди, близкие с властью, башляют на жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня и к чести — для папы. Америка — это выбор моего мужа и мой, — говорила Машкова четыре года назад.

Настоящий разлад в звездной семье случился в феврале 2022 года с началом СВО. Тогда Мария раскритиковала действия России и оказалась по другую сторону от отца. Она отмечала, что разговаривала с ним, и беседа получилась «жесткой». Мужчина призывал наследницу вернуться, но она не послушала его.

«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», – делилась актриса в соцсетях.

Об этой ситуации высказывались коллеги Марии. Так, актер Виктор Добронравов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» затронул тему родителей.

«Я вот с отцом не спорю и не ссорюсь. Мы весь карантин провели вместе. Даже не мог вспомнить, чтоб ругался с папой. Про Машу… Она сидит в другой стране, смотрит ТВ, а Владимир Львович тут», – высказался он.

Машков при этом не комментировал ситуацию и обходил стороной острые вопросы. Но Мария неоднократно обращалась к нему через соцсети и даже говорила о возвращении, но со страхом.

Многие коллеги поддержали Владимира и высказались о поведении его дочери. Актриса Яна Поплавская была в числе тех, кто возмутился словами наследницы.

«Мне очень жаль Владимира Машкова. Не представляю, как он это все переживает. Но мы не можем отвечать за своих взрослых детей. Можем пытаться повлиять на них, но никогда не приставим им свою голову. Каждый человек волен сам делать свой выбор», — написала она.

В апреле 2024 года Машкова открыто заявила, что не хочет присутствия отца в своей жизни, так как «почти 40 лет инициировала встречи». В июле же она изменила точку зрения и призналась папе в любви в соцсетях. В начале августа вышло интервью, в котором Мария высказалась о России и призналась, что несмотря на годы жизни в США, она до сих пор ассоциирует себя с РФ.

Владимир Машков старался не комментировать поведение дочери, но четко высказал свое мнение в интервью об уехавших артистах.

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнёс страшное слово. Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», – заявлял он.

При этом он отметил, что важно прощать, но только искренних людей.

«Я никогда не теряю надежды на то, что любой может измениться к лучшему», – добавил Машков.

Сейчас актриса Мария Машкова снимается в кино в США, но без указания в списке актеров. Кроме того, она выходит на театральную сцену с постановкой «Надеждины». Так, в июле она побывала с ним в Израиле. Что касается ее мужа, то в августе в СМИ появилось его фото в женской одежде и с макияжем, что удивило публику.

Психолог об отношениях Владимира Машкова с дочерью Марией и ее обиде на отца

Психолог и регрессолог Роман Цветков в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии.

Последний громкий скандал в семье Машкова поразил не только блогеров, но и все общество. Скорее всего, на его возникновение повлияли многие скрытые факторы.

«Не исключено, что некоторые из завуалированных причин вытекают из детства известной артистки. Давайте вспомним о том, что Марию воспитывали бабушка с дедушкой, пока родители активно строили карьеру. К тому же, Владимир развелся с супругой, когда дочери не исполнилось четырех лет. В результате Маша редко видела своего отца, но всегда по нему скучала. Можно представить, что определенная обида на родителя возникла у девочки еще в детстве. Кстати, очень часто отрицательные эмоции находят выход довольно поздно, когда человек взрослеет и осознает, что хочет неким способом получить отмщение. Вполне возможно, что такой благодатной почвой в семье Машкова стали расхождения в политических взглядах, где Мария получила шанс разгуляться и бросить отцу серьезный вызов», – поделился психолог.

Он напомнил о том, что Владимир Львович является не только одним из мощных народных артистов, но и крайне сильной личностью. Столкнувшись с расхождением в политических взглядах с ним, Мария хотела показать обществу, что она достойная дочь своего отца. Вероятно, что актрисой двигали самые противоречивые чувства, начиная от детских обид, гордыни и еще одной важной эмоции, которая называется страх.

«И здесь мы переходим к рассмотрению обратной стороны медали. Именно она может объяснить момент, связанный со странными публикациями дочери. Итак, Мария Машкова смогла выстроить хорошую и уютную жизнь в США. Однако стоит помнить о том, что Запад всегда пристально следит за всеми эмигрантами, частенько навязывая публичным личностям с помощью специальных служб необходимое поведение, которое необходимо явить обществу, чтобы сохранить все приобретенные блага. В итоге многие знаменитости попадают в затруднительное положение, вынужденные публично заявлять об определенной позиции. Именно так можно объяснить странное поведение актрисы и ее посты, которые сильно противоречат друг другу по своему содержанию. Вероятно, что Мария просто проявляет истинные эмоции, когда выражает тоску в связи с разлукой и разногласиями с отцом», – уверен Роман.

Очевидно, что сейчас все взгляды прикованы к Владимиру Львовичу, который является не просто художественным руководителем театра Олега Табакова, народным артистом, но и государственным деятелем, патриотом своей страны. Однако Машков не поддается на провокации, поступающие через собственную дочь, и остается твердым в избранном пути.

«Иногда Мария пишет, что не может вернуться в Россию в любом случае, и в ее словах проскальзывают нотки грусти и сожаления. Наверняка, подобные чувства в глубине души испытывает и Владимир Машков, но он не позволяет себе никакой слабины, оставаясь сильным, уверенным и заслуживающим восхищения человеком», – подытожил психолог.