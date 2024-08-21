По разные стороны: звезды, которые поссорились с родными после начала СВО
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Жизнь звезд кино и шоу-бизнеса всегда находится на виду у публики. Они строят отношения, играют свадьбы, рожают детей, терпят неудачи, разводятся, теряют родных и ссорятся так, что об этом знают все вокруг. Если за скандалами в обычной семье наблюдают только близкие, то за конфликтами артистов – миллионы.
Ссоры могут случаться по разным причинам – есть бытовые, а есть и совсем другие. Так, не все смогли сохранить семейные узы после февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на территории Украины. Сайт «Страсти» собрал самые громкие истории с участием российских знаменитостей – семьи Машковых, Соловьевых, Макаревичей и Самойловых из «Агаты Кристи». Психолог прокомментировал поведение героев нашего материала, а продюсер рассказал, как изменилась их карьера после начала СВО.
Актер Владимир Машков и его дочь Мария Машкова
Один из самых популярных актеров в России Владимир Машков и его дочь Мария перестали общаться после начала СВО. Наследница артиста недавно получила американский паспорт и отказалась от отчества, но время от времени высказывается о папе. А ведь когда-то она говорила о нем только в положительном ключе.
Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске. Ее мать Елена Шевченко тоже играла в кино, а познакомилась с Владимиром еще в подростковом возрасте. Несмотря на это, пара разошлась почти сразу после рождения девочки. Родители нашли новую любовь и занимались карьерой, а Машу воспитывали бабушка с дедушкой, живущие в авиагородке под Новосибирском.
Владимир не забывал о дочери и всячески ей помогал. В семилетнем возрасте она вышла на сцену театра им. Маяковского в спектакле «Виктория» и увлеклась актерским мастерством.
«Вместе я родителей видела не более 10 раз за всю жизнь: пару раз на моих днях рождения, на первой свадьбе — на вторую не позвала, решила не частить — и пару раз по экстремалочке. К 30 годам я продолжала сбрасывать звонок мамы, если была в тот момент с папой. Ну чтобы он не подумал, что она мне нравится. И старалась не давать понять маме, как сильно люблю папу. При том что мама ни разу за все мое детство не сказала про отца плохого слова. Это было мое, личное, накопленное», – делилась Мария.
Актриса много училась, снималась и выходила на сцену. Но часто говорила о том, что не пользуется громкой фамилией отца. Правда, отказываться от нее она тоже не собиралась и гордилась ею.
«Горжусь тем, что у меня такая фамилия, что я дочь Владимира Машкова и что во мне течет его кровь. Я адекватный человек, понимаю все плюсы этого», – признавалась девушка.
Про совместное творчество с отцом она говорила так.
«У нас с отцом не разошлись пути, а еще не сошлись. Я надеюсь, мы с папой будем работать вместе, когда поймем, что хотим этого. Мне кажется, в меня папа сейчас очень верит», – делилась Мария.
Родители не лезли и в личную жизнь дочери. Когда она вышла замуж за коллегу по сериалу «Не родись красивой», то папа не был против. Но сразу же вмешался в ситуацию, когда начались сложности. В интервью Машкова говорила, что ее бывший муж «нахулиганил», и отец по телефону коротко сказал ей «уходи». Они действительно развелись, и Мария вышла замуж за сына известного пианиста – Александра Слободняка. Именно из-за него женщина переехала в США. Но карьеру не оставила, а стала развивать ее за границей. Из-за этого она столкнулась с критикой от российских поклонников, которые напоминали о позиции ее папы – Народного артиста России.
«У нас с папой разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь в целом. Но это мой папа, я его очень люблю и благодарю за то, что я родилась и стала такой, какая я есть. Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа — это не тот случай, когда люди, близкие с властью, башляют на жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня и к чести — для папы. Америка — это выбор моего мужа и мой, — говорила Машкова четыре года назад.
Настоящий разлад в звездной семье случился в феврале 2022 года с началом СВО. Тогда Мария раскритиковала действия России и оказалась по другую сторону от отца. Она отмечала, что разговаривала с ним, и беседа получилась «жесткой». Мужчина призывал наследницу вернуться, но она не послушала его.
«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», – делилась актриса в соцсетях.
Об этой ситуации высказывались коллеги Марии. Так, актер Виктор Добронравов в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» затронул тему родителей.
«Я вот с отцом не спорю и не ссорюсь. Мы весь карантин провели вместе. Даже не мог вспомнить, чтоб ругался с папой. Про Машу… Она сидит в другой стране, смотрит ТВ, а Владимир Львович тут», – высказался он.
Машков при этом не комментировал ситуацию и обходил стороной острые вопросы. Но Мария неоднократно обращалась к нему через соцсети и даже говорила о возвращении, но со страхом.
Многие коллеги поддержали Владимира и высказались о поведении его дочери. Актриса Яна Поплавская была в числе тех, кто возмутился словами наследницы.
«Мне очень жаль Владимира Машкова. Не представляю, как он это все переживает. Но мы не можем отвечать за своих взрослых детей. Можем пытаться повлиять на них, но никогда не приставим им свою голову. Каждый человек волен сам делать свой выбор», — написала она.
В апреле 2024 года Машкова открыто заявила, что не хочет присутствия отца в своей жизни, так как «почти 40 лет инициировала встречи». В июле же она изменила точку зрения и призналась папе в любви в соцсетях. В начале августа вышло интервью, в котором Мария высказалась о России и призналась, что несмотря на годы жизни в США, она до сих пор ассоциирует себя с РФ.
Владимир Машков старался не комментировать поведение дочери, но четко высказал свое мнение в интервью об уехавших артистах.
«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнёс страшное слово. Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», – заявлял он.
При этом он отметил, что важно прощать, но только искренних людей.
«Я никогда не теряю надежды на то, что любой может измениться к лучшему», – добавил Машков.
Сейчас актриса Мария Машкова снимается в кино в США, но без указания в списке актеров. Кроме того, она выходит на театральную сцену с постановкой «Надеждины». Так, в июле она побывала с ним в Израиле. Что касается ее мужа, то в августе в СМИ появилось его фото в женской одежде и с макияжем, что удивило публику.
Психолог об отношениях Владимира Машкова с дочерью Марией и ее обиде на отца
Психолог и регрессолог Роман Цветков в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии.
Последний громкий скандал в семье Машкова поразил не только блогеров, но и все общество. Скорее всего, на его возникновение повлияли многие скрытые факторы.
«Не исключено, что некоторые из завуалированных причин вытекают из детства известной артистки. Давайте вспомним о том, что Марию воспитывали бабушка с дедушкой, пока родители активно строили карьеру. К тому же, Владимир развелся с супругой, когда дочери не исполнилось четырех лет. В результате Маша редко видела своего отца, но всегда по нему скучала. Можно представить, что определенная обида на родителя возникла у девочки еще в детстве. Кстати, очень часто отрицательные эмоции находят выход довольно поздно, когда человек взрослеет и осознает, что хочет неким способом получить отмщение. Вполне возможно, что такой благодатной почвой в семье Машкова стали расхождения в политических взглядах, где Мария получила шанс разгуляться и бросить отцу серьезный вызов», – поделился психолог.
Он напомнил о том, что Владимир Львович является не только одним из мощных народных артистов, но и крайне сильной личностью. Столкнувшись с расхождением в политических взглядах с ним, Мария хотела показать обществу, что она достойная дочь своего отца. Вероятно, что актрисой двигали самые противоречивые чувства, начиная от детских обид, гордыни и еще одной важной эмоции, которая называется страх.
«И здесь мы переходим к рассмотрению обратной стороны медали. Именно она может объяснить момент, связанный со странными публикациями дочери. Итак, Мария Машкова смогла выстроить хорошую и уютную жизнь в США. Однако стоит помнить о том, что Запад всегда пристально следит за всеми эмигрантами, частенько навязывая публичным личностям с помощью специальных служб необходимое поведение, которое необходимо явить обществу, чтобы сохранить все приобретенные блага. В итоге многие знаменитости попадают в затруднительное положение, вынужденные публично заявлять об определенной позиции. Именно так можно объяснить странное поведение актрисы и ее посты, которые сильно противоречат друг другу по своему содержанию. Вероятно, что Мария просто проявляет истинные эмоции, когда выражает тоску в связи с разлукой и разногласиями с отцом», – уверен Роман.
Очевидно, что сейчас все взгляды прикованы к Владимиру Львовичу, который является не просто художественным руководителем театра Олега Табакова, народным артистом, но и государственным деятелем, патриотом своей страны. Однако Машков не поддается на провокации, поступающие через собственную дочь, и остается твердым в избранном пути.
«Иногда Мария пишет, что не может вернуться в Россию в любом случае, и в ее словах проскальзывают нотки грусти и сожаления. Наверняка, подобные чувства в глубине души испытывает и Владимир Машков, но он не позволяет себе никакой слабины, оставаясь сильным, уверенным и заслуживающим восхищения человеком», – подытожил психолог.
Пластический хирург о внешности Марии Машковой
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала сайту «Страсти» о внешности Марии Машковой и предположила, какие процедуры могла делать актриса.
«Если мы посмотрим ролики с участием Марии Машковой, то обнаружим, что она выглядит на них гораздо старше и менее привлекательнее, чем на недавних фотографиях. И речь даже не идет об использовании фотошопа на этих снимках. Просто часто выражение лица человека, внутренний мир, его настроение и отношение к тому, что происходит, накладывает очень сильный отпечаток на его черты. И поэтому если мы наблюдаем у человека постоянно нахмуренные брови, поджатые опущенные губы, то он будет выглядеть старше. И в то же время, когда человек вдруг улыбнется, расправит лоб, то впечатление об его возрасте будет иным. Поэтому, можно сказать, что мы имеем дело с «человеком без возраста», – высказалась эксперт.
По мнению косметолога, это относится к Марии Машковой. Глядя на нее на разных фото, сложно точно определить, сколько ей лет.
«Однозначно можно сказать, что у нее неплохая кожа, нет явно выраженных морщин и деформаций. То есть выглядит она достаточно неплохо. В то же время нельзя сказать, что она что-то делала с собой. Я даже не уверена, что она регулярно соблюдает все ритуалы домашнего ухода. Скорее всего, что-то базовое она делает, но без фанатизма», – отметила Мадина.
Для такого типажа важнее, чем косметолог, будет визажист: если ей сделать чуть более яркий макияж, подчеркнуть черты лица, убрать бесцветность, подобрать выразительный цвет волос, то результат будет заметным. Это разбавило бы однотонность, монотонность, которые присутствует во всей ее внешности.
«Ну а как косметолог и пластический хирург я бы посоветовала бы ей сделать более выраженный контур лица и подбородок», – добавила она.
Телеведущий Владимир Соловьев и его дочь Екатерина Соловьева
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев был трижды женат и имеет восемь детей. Екатерина родилась во втором браке знаменитости в США в 1991 году. Тогда Соловьев занимался зарубежной карьерой, но она не сложилась, а отношения с матерью Кати – Юлией дали трещину. Супруги развелись, но это не помешало заботе о ребенке.
Несмотря на расставания, мужчина сохранял связь со всеми детьми и обеспечивал им жизнь, путешествуя с ними по миру. Он никогда не скупился на образование и обучение своих чад.
Екатерина выбрала творческую профессию. Она окончила Театральное училище имени Щукина, выступала на сцене и снималась в кино. Отец поддерживал ее.
В 2018 году Екатерина активно занялась режиссурой и поставила спектакль «28 дней». В нем были затронуты темы феминизма, дискриминации, абьюза и перинатального давления. Постановка идет до сих пор в независимом театре столицы «Театр города М.». Билеты стоят от 1800 до 2500 рублей.
Также она рекламирует мероприятия в стиле «бурлеск», они проходят в разных заведениях для публики 18+.
Журналисты отмечают, что дочь Соловьева открыто выступала против СВО и правительства, критикуя законы.
В марте 2022 года она сняла два видеоролика на английском языке, в которых пожаловалась на «серьезную цензуру» и осудила политику России. В своих речах она подчеркнула, что «ни в каком виде не оправдывает то, что делает государство».
Известно, что она выступает в составе музыкальной фолк-группы The BlueStocking. СМИ также пишут, что на продолжает жить в Москве и не опровергает родство с Владимиром Соловьевым. До СВО она посвящала отцу посты в соцсетях и признавалась, что любит его. Но на данный момент девушка закрыла все личные страницы и отказывается комментировать отношения с журналистом. Она отмечала, что боится за безопасность участников своих проектов.
Сам Владимир Соловьев является патриотом и поддерживает СВО.
Музыкант Андрей Макаревич* и его сын Иван Макаревич
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) в 2022 году переехал Израиль и избавился почти от всей недвижимости. Квартиру он переписал на сына Ивана, который остался в России и продолжает строить свою карьеру. Как родственники отдалились друг от друга и общаются ли до сих пор?
Иван Макаревич родился 30 июня 1987 года в Москве в браке музыканта с Аллой Голубкиной. После рождения мальчика Андрею* наскучила семейная жизнь, и он проводил все время на даче, а через два года случился развод. Несмотря на это, наследник пошел по стопам отца и начал увлекаться музыкой. Он играл на гитаре, потом на барабанах, нашел свое место в двух музыкальных группах, но после его потянуло на электронную музыку.
В 2005 году Иван захотел стать актером и год проучился в Школе-студии МХАТ, после чего перевелся в ГИТИС. Благодаря своей фотографии в журнале он попал на экран в фильме режиссера Алексея Сидорова «Бой с тенью», а потом начались съемки в других проектах: «Виртуальный роман», «1814». Макаревич-младший исполнил роль молодого царя в «Иване Грозном», а в фильме «Дом Солнца» сыграл своего отца, только в юности. Публика решила, что музыкант точно помогал наследнику пробиться на экран.
«Отец помогал мне финансово, и я этого не скрываю, но машины и квартиры или дорогие студии звукозаписи не дарил. Да я бы и не взял, так как очень рано почувствовал желание быть не просто сыном „того самого Макаревича*“, а доказать всем, что и сам кое-чего стою», – рассказывал он.
При этом наследник подчеркивал, что всегда находится на связи с отцом, хоть и не обсуждает свои киноработы. Правда, в какой-то момент главные роли у Ивана сменились на второстепенные, но о нем продолжали говорить. Так, его персонаж Джон в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» запомнился многим.
Когда Андрей Макаревич* оказался в центре скандала после своих высказываний и критики России, то Иван не стал комментировать позицию отца.
Напомним, что музыканта внесли в реестр физлиц-иноагентов. Отмечалось, что он распространял «материалы политической направленности», в которых, в частности, систематически негативно высказывался о «спецоперации» и отождествлял Россию с нацистской Германией.
Также Макаревич* открыто поддержал уехавших артистов и заявил, что именно они «являются Россией».
После громких заявлений певец уехал жить в Израиль вместе со своей молодой женой и их маленьким сыном. Еще в декабре 2019 года он сыграл свадьбу с историком Эйнат Кляйн, которая организовывает элитные туры по Ближнему Востоку и Африке. Женщина моложе любимого на 30 лет и родилась в Киеве под именем Инна Калинина, но переехала в Израиль и взяла имя Эйнат.
В марте 2022 года у них родился сын Эйтан и жена музыканта сразу заявила, что у него не будет российского гражданства. При этом они общаются на русском языке.
Сам Макаревич* после переезда неоднократно жаловался на жизнь в Израиле. Он обругал местную почту, которая теряет посылки или долго их доставляет, а также службы, которые слишком долго занимаются документами. Мужчине в целом не нравится уровень сервиса в Израиле, на что он неоднократно обращал внимание в соцсетях.
«Скажите, почему у нас (в Израиле) так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю — если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан», – говорил певец, отмечая большие налоги, которые платит.
В октябре прошлого года музыкант избавился от последней недвижимости в России. По информации Telegram-канала SHOT, он передал долю в московской квартире своему сыну Ивану и подарил свой особняк в Подмосковье сестре.
Но наследник знаменитости не комментировал информацию и не публиковал фото с отцом, неизвестно, видятся ли они вообще. Сам Иван увлекся режиссурой и продолжает строить карьеру в России. Он помогает приютам и занимается благотворительностью.
Психолог о поведении Андрея Макаревича* и его отношениях с сыном Иваном
Психолог и регрессолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о поведении Андрея Макаревича* и прокомментировал его отношения с сыном Иваном.
«Наблюдая за поведением Андрея Макаревича*, сразу же возникает вопрос, почему певец пренебрег узами с родными детьми и оставил свою страну. Если заглянуть в прошлое музыканта, становится ясно, что он всегда был бунтарем. Это природа и сущность человека, которая рано или поздно вырывается из-под контроля. Музыкант всегда любил создавать шум вокруг своей личности, чтобы привлекать к себе максимум внимания, эпатировать публику», – рассказал психолог.
Последний поступок, связанный с отъездом в другую страну, можно рассматривать либо с позиции ошибки, либо в качестве хорошо продуманного и взвешенного решения. Однажды Андрей Макаревич* выбрал отдаление от дома и родных детей, что удивило и возмутило очень многих людей.
«Почему же певец так поступил? Потому что является иррациональной личностью. Со стороны мы часто видим только внешнюю картину, пытаясь понять поведение музыканта с помощью логики и здравого смысла. На самом деле, наверняка, до конца объяснить собственный выбор будет сложно и самому Макаревичу*», – отметил эксперт.
Кого же называют иррациональными личностями? Прежде всего тех, кто отказывается от критического мышления, адекватной оценки своих поступков. Вполне возможно, что позже Андрей Макаревич* все-таки понял, что наломал дров, но обратного пути уже нет. Рациональные люди всегда продумывают каждый шаг через здравый смысл, сдерживают ненужные и опасные порывы. Иррациональные личности действуют от противоположного, выпуская наружу чувства и эмоции, которым не следует потакать.
Сын музыканта Иван Макаревич никогда не винил своего отца в том, что тот развелся с матерью, когда ему не исполнилось и двух лет. Сейчас он активно строит карьеру в России и так же старается не оценивать поступок родителя. К слову, именно Иван похож на отца настолько сильно, что когда-то с легкостью сыграл его в молодости. Унаследовал и даже превзошел сын родителя и в музыкальном таланте, актерстве. Если проанализировать личность Ивана, то становится ясно, что этот человек, в отличие от звездного папы, является абсолютным рационалистом, который прекрасно знает, что нужно делать и куда двигаться.
«Скучает ли Иван по своему отцу? Наверное, нет. Слишком разными являются по личностному типу поведения Иван и Андрей*. Тоскует ли отец по родным людям, оставшимся в России? Вряд ли, по той же самой причине. Они слишком разные. Добровольно став иноагентом и забыв про кровные узы, отец сделал свой выбор так, как привык. Он поддался внутренним порывам в очередной раз, не оценив последствия. В итоге оказался там, где находится сейчас», – добавил психолог.
По мнению Романа, сейчас многие люди убеждены в том, что скоро за ним последует и Иван, но вот этот момент как раз-таки вызывает огромные сомнения, поскольку Макаревич-младший демонстрирует пример рационального и очень продуманного человека.
Продюсер российского телеканала о карьере Ивана Макаревича
Продюсер одного из российских телеканалов на условиях анонимности рассказал сайту «Страсти» о совместной работе с Иваном Макаревичем. Он назвал его «прекрасным режиссером».
«Считаю, что у него определенно есть все, что нужно для того, чтобы стать классным самобытным режиссером, и в этой области у него определенно более интересные перспективы, чем если он просто останется актером», – убежден продюсер.
Собеседник не стал раскрывать подробности проекта, но добавил, что премьера состоится уже в этом году.
Продюсер о гонорарах музыканта Андрея Макаревича*
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах Андрея Макаревича* в России до начала СВО.
«До скандалов гонорар его и его группы на территории РФ составлял в районе 2,5 млн рублей, до трех миллионов. Был ли он в России популярен? Относительно, касаемо его аудитории. Сейчас же он сам себя почти уничтожил выходками и высказываниями», – рассказал Дворцов.
По мнению продюсера, у него остались фанаты, но только там, где он сейчас находится. В России же его практически никто не слушает.
«Я уже не считаю его за артиста, потому что человек несет всякую чушь. Он зарабатывал славу, деньги здесь в России, и вот так вытер ноги о своих же зрителей, поклонников. Считаю, что это уже ниже плинтуса», – добавил Сергей.
Братья Вадим и Глеб Самойловы разрушили группу «Агата Кристи» и свои отношения
В семье инженера и врача 3 октября 1964 года родился Вадим Самойлов, а 4 августа 1970 года появился на свет его брат Глеб. В середине 80-х старший наследник создал группу ВИА «РТФ УПИ», которая в 1988 году была переименована в «Агату Кристи». Во время записи альбома в коллективе появился Глеб Самойлов.
Братья с детства общались очень хорошо и были близки благодаря музыке. С коллективом они получили огромную популярность – Глеб создал хит «Как на войне», а после выхода их диска «Опиум», дела только улучшились.
Основную работу в коллективе выполняли три человека – Вадим и Глеб Самойловы, а также композитор, клавишник и сооснователь Андрей Козлов. Именно последний часто мирил братьев и делал так, чтобы конфликтов между ними не было. Когда в 2001 году он умер от атеросклероза, «Агата Кристи» тоже стала погибать. Родственники отдалились друг от друга и начали спорить по разным вопросам.
Кроме участия в коллективе Вадим занимался продюсированием групп «Чичерина» и «Смысловые галлюцинации». В какой-то момент с «Агатой Кристи» случился творческий кризис, а в 2010 году вышел заключительный альбом «Эпилог». Свое решение участники коллектива объяснили словами «не сошлись характерами».
Глеб стал солистом группы The Matrixx, но старые хиты не исполнял – об этом они с братом договорились. Правда, в 2015 году Глеб выступил с несколькими ностальгическими концертами, куда включил те самые песни. А его брат организовал тур «Вадим Самойлов. Агата Кристи. Все хиты». С этого начались проблемы, а в дальнейшем и суды.
В этом же году Глеб высказался о том, что не ожидал от брата исполнения написанных им песен, и обвинил его в присвоении гонорара за концерты с хитами «Агаты Кристи» в Москве и Санкт-Петербурге. А через год решил подать на родственника в суд. Но это ничего не принесло, так как Вадим имел смежные авторские права. В конфликт была втянута даже мама братьев, которая очень переживала за них и публиковала видео, чтобы помирить артистов.
«Братья всегда могут договориться и, считаю, нужно договариваться. Я бы в суд на брата никогда не подал. Инициатором всего был Глеб. Кстати, суды, все проиграны. Глеб не смог терпимо принять то, что я взаимодействую с властью. Меня обвиняют, что я рокер и должен быть против… но если мы хотим менять мир к лучшему, то с властью надо взаимодействовать!» — рассказывал Вадим в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».
Оказалось, что у братьев были разные взгляды относительно политики РФ. Младший Самойлов выступал против, а старший высказывался в поддержку. Вадим даже давал концерты в Сирии и Донбассе. В интервью он рассказывал, что они просто садились в самолет и летели, когда это было возможно.
«Единственное, там не было никакого концертного оборудования, и мы с собой таскали комбики, барабаны, усилители, пульты и все, что нужно для концерта. Мы делали это бесплатно — это чисто гражданская позиция меня и моих ребят», — делился певец.
«Я не хочу иметь к этой политике никакого отношения. А в городах идет реклама «Вадим и Глеб Самойловы, «Агата Кристи», — негодовал Глеб.
В дальнейших беседах с журналистами Вадим подчеркивал, что избегает политических тем при общении с братом, но некоторые высказывания он ему простить не может.
«В одном интервью Глеб назвал жителей Донбасса каким-то неприличным словом, и на это я отреагировал. Сказал: «Если еще раз так назовешь их, то я предприму меры, чтобы твои песни проанализировали, там точно есть экстремизм», — говорил Самойлов-старший.
Самойлов-младший серьезно воспринял слова брата и обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить в отношении Вадима уголовное дело о нарушении авторских прав по 146-й статье УК РФ, которая предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
В 2018 году старший Самойлов снова оказался в центре скандала, посетив празднование Дня рыбака в Мурманске. Перед исполнением песни в честь бойцов на Донбассе и в Сирии, он произнес речь и заметил, что один из зрителей уходит из зала. Тогда музыкант разозлился и стал сыпать оскорблениями с использованием ненормативной лексики. Публика была возмущена, а Вадиму пришлось извиняться за свое поведение.
Через три года Вадим во время выступления в «Ельцин-центре» оскорбил сотрудников учреждения и либералов. За музыканта извинился директор Ural Music Night. Сам он высказался так:
«За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути, я сказал все правильно», — заявил Самойлов.
В феврале 2023 года Вадим Самойлов и рок-исполнительница Юлия Чичерина дали концерт для российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине. При этом концерты его младшего брата Глеба в Челябинске перенесли.
Через год на концерте Глеба Самойлова в Ростове-на-Дону случилась драка из-за давки. Клуб не смог вместить всех купивших билеты людей, гости не могли зайти, и на входе началось столпотворение с применением силы. А июле 2024 года во время выступления в Красноярске зрители обвинили певца в том, что он находился в странном состоянии и не смог допеть до конца.
Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в середине выступления он «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис». Но представитель экс-фронтмена группы «Агата Кристи» назвала «враньем» эти сообщения. А менеджер заявил, что Самойлов не пьет алкоголь несколько лет, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни, а странное поведение — часть образа рок-звезды.
При этом Telegram-канал Baza опубликовал райдер звезды, в котором были литры алкоголя – пива и виски.
Не общавшийся с братом несколько лет Вадим Самойлов прокомментировал его выступление в Красноярске. Он обвинил в провале барабанщика и продюсера Дмитрия Хакимова, который, по его мнению, лезет вперед артиста на сцену, а также замечен в непатриотичной позиции.
«Господин Хакимов – директор и барабанщик Глеба Самойлова, лезущий вперед артиста на сцену. Называет нашу армию «военными преступниками». Его подопечный артист – публичный противник СВО», – высказался Вадим ИА «Уральский меридиан».
После скандала в Красноярске 9 августа был отменен концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге. Организаторы объяснили решение тем, что получили «запрет от правоохранителей». Стало известно, что активисты из движения «Русская община» требовали отменить концерт. Общественники заявляли, что Самойлов осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти.
Несмотря на скандалы, Глеб Самойлов не стал делать паузу, а продолжил публиковать анонсы своих концертов. Так, 25 августа он выступит в Алматы, 30 августа в Арзамасе, а 4 сентября в Смоленске. В октябре же у него пройдет тур по городам Германии.
Продюсер о гонорарах братьев Самойловых
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах певца Глеба Самойлова. Младший из братьев Самойловых присоединился к «Агате Кристи» уже после ее первой сборки, в конце 80-х, а после распада популярной российской рок-группы в 2009 году Глеб сколотил проект Matrixx. С ним он выступает и сейчас.
«Он популярен именно на корпоративах. Не скажу, что на больших мероприятиях, но на частных вечеринках – да. Средний гонорар – от 1,5 до 2 млн рублей», – поделился продюсер.
При этом музыкант много выступает в российских городах, а его афиша забита концертами.
Что касается Вадима Самойлова, продюсер напомнил о ссоре братьев и рассказал, как складывается карьера старшего на данный момент.
«Он получает за концерт около 3 млн рублей, а райдер у него – это 15 литров пива, обязательно автомобиль повышенной комфортности с возможностью курить. Для всех членов команды 14-15 номеров в гостинице. Он – товарищ, умеющий хорошо выходить на сцену. Но на сегодняшний день он гастролирует уже меньше, не как Глеб», – поделился продюсер.
При этом Дворцов считает, что группа «Агата Кристи» может когда-нибудь воссоединиться.
*признан иноагентом на территории РФ