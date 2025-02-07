«Срезано много кожи»: почему Гоар Аветисян осталась с огромными рубцами после пластики тела

«Начнем с того, что Гоар Аветисян была не просто полной, она была по-настоящему тучной. С такой массой тела, конечно, похудеть естественным путем невозможно. Поэтому ей, скорее всего, было сделано шунтирование желудка. С помощью такой операции можно похудеть достаточно быстро. Но подобный сброс веса обычно сопровождается такими негативными последствиями, как ухудшение качества кожи –- из-за нарушения всасывания витаминов и минеральных веществ. Как следствие, кожа теряет свою эластичность и не может сократиться в достаточной мере. Поэтому у тех, кто худел при помощи бариатрии, очень-очень часто (практически всегда) наблюдаются значительные избытки кожи», – поделилась эксперт.

Мадина убеждена, что именно поэтому блогерша прибегла к помощи пластического хирурга. Она заметила по фото, что была сделана комплексная операция – и бодилифт, и подтяжка груди.