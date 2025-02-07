«Срезано много кожи»: почему Гоар Аветисян осталась с огромными рубцами после пластики тела
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Популярный блогер и визажист Гоар Аветисян напугала подписчиков последствиями неудачной пластики. Она опубликовала фото с отдыха, где позирует в купальнике. На снимках отчетливо видны громадные рубцы на внутренней стороне бедра и около груди. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила снимки знаменитости и ответила на ряд вопросов в беседе с сайтом «Страсти». Почему у Гоар неудачная пластика? Ей вообще нужна была пластика, если посмотреть старые фото? Что именно пошло не так? Есть шанс вернуть красоту?
«Начнем с того, что Гоар Аветисян была не просто полной, она была по-настоящему тучной. С такой массой тела, конечно, похудеть естественным путем невозможно. Поэтому ей, скорее всего, было сделано шунтирование желудка. С помощью такой операции можно похудеть достаточно быстро. Но подобный сброс веса обычно сопровождается такими негативными последствиями, как ухудшение качества кожи –- из-за нарушения всасывания витаминов и минеральных веществ. Как следствие, кожа теряет свою эластичность и не может сократиться в достаточной мере. Поэтому у тех, кто худел при помощи бариатрии, очень-очень часто (практически всегда) наблюдаются значительные избытки кожи», – поделилась эксперт.
Мадина убеждена, что именно поэтому блогерша прибегла к помощи пластического хирурга. Она заметила по фото, что была сделана комплексная операция – и бодилифт, и подтяжка груди.
«Словом, заметно, что срезано большое количество лишней кожи на всем теле, в том числе в районе груди и на бедрах, там, где сегодня остались серьезные рубцы»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Сама Гоар не скрывала, что операция прошла не совсем гладко, была масса негативных последствий - очень тяжело заживали швы, были нагноения. В общем, она довольно долго и тяжело восстанавливалась.
«Ну и как следствие, она получила вот такие неприглядные рубцы. Когда Гоар в одежде, видим более или менее неплохие силуэты. А когда она позирует в купальнике, как на этих недавних фото с отдыха, заметны все эти рубцы. Возможно ли от них избавиться? Да. Со временем эти рубцы можно будет иссечь, наложить более незаметную косметику. Либо, если она побоится это делать, то уменьшить их выраженность с помощью шлифовок и инъекций различных препаратов»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
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