«Способны омолаживать на клеточном уровне»: раскрыт секрет сияющей кожи Елизаветы Боярской
Косметолог Байрамукова считает, что актриса Боярская делала армирование лица.
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Косметолог Мадина Байрамукова рассказала, как актрисе Елизавете Боярской удается так хорошо выглядеть. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт перечислила процедуры, к которым прибегает звезда.
Елизавета Боярская на какое-то время выпала из светской жизни. Однако, когда она снова появилась на нескольких вечеринках, это имело эффект разорвавшейся бомбы. Многие отметили, что 37-летняя актриса выглядит помолодевшей лет на 10, но в то же время очень натурально. Мы попросили косметолога Мадину Байрамукову изучить фото Боярской и предположить, что дало такой результат.
Специалист назвала Боярскую – феноменом женской красоты. Нельзя сказать, что у нее классические черты лица, она абсолютно ни на кого не похожа, но при этом ее красота «режет глаз» и вызывает бурю зависти у женщин. Теперь о том, что ей помогает так эффектно, но натурально выглядеть.
«Начнем с того, что сейчас у нее такой возраст, который в современных реалиях можно считать самым пиком расцвета любой женщины. К тому же у Елизаветы явно хорошие гены — это можно заметить по качеству кожи, например. Не думаю, что там было что-то подредактировано, также уверена, что актриса не прибегала к омолаживающим операциям. Максимум, мы имеем дело с регулярным уходом. Видно, что человек одарен природой и в то же время грамотно поддерживает то, что ей досталось. Наверняка это и соответствующий образ жизни, и сбалансированный рацион питания, и правильный режим сна и бодрствования, и, конечно же, глубокий уход за собой».
Мадина Байрамукова
Косметолог
Мадина подчеркнула, что под «уходом» подразумевает не просто крем для лица, маски и массаж, а процедуры посерьезнее.
«Это могут быть аппаратные методики, инъекции, может быть, очень умеренное введение дермальных филлеров. Я могла бы заподозрить инъекции так называемого микрожира. Или это может быть использование новейших мезотерапевтических препаратов, содержащих пептиды, нуклеиновые кислоты, экзосомы – те вещества, которые способны омолаживать на клеточном уровне. Также такой сияющий вид дают, например, армирование и филлинг препаратами на основе полимолочной кислоты. То есть видно, что Лиза ухаживает за собой, но этот глубокий уход – без изменений внешности, он направлен в большей степени на поддержание того, что ей дано природой».
Мадина Байрамукова
Косметолог
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