«Способны омолаживать на клеточном уровне»: раскрыт секрет сияющей кожи Елизаветы Боярской

Косметолог Мадина Байрамукова рассказала, как актрисе Елизавете Боярской удается так хорошо выглядеть. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт перечислила процедуры, к которым прибегает звезда.

Елизавета Боярская на какое-то время выпала из светской жизни. Однако, когда она снова появилась на нескольких вечеринках, это имело эффект разорвавшейся бомбы. Многие отметили, что 37-летняя актриса выглядит помолодевшей лет на 10, но в то же время очень натурально. Мы попросили косметолога Мадину Байрамукову изучить фото Боярской и предположить, что дало такой результат.

Специалист назвала Боярскую – феноменом женской красоты. Нельзя сказать, что у нее классические черты лица, она абсолютно ни на кого не похожа, но при этом ее красота «режет глаз» и вызывает бурю зависти у женщин. Теперь о том, что ей помогает так эффектно, но натурально выглядеть.