Осталось ли что-то свое: пластический хирург перечислил операции Сергея Зверева

Пластический хирург Мадина Байрамукова сравнила фотографии Сергея Зверева разных лет и предположила, какие процедуры могли быть сделаны королю гламура. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснила, почему губы 60-летнего шоумена выглядят странно при его потрясающем внешнем виде.

Для начала пластический хирург прокомментировала внешность Сергея в 20-летнем возрасте. Она отметила, что по типажу его можно было сравнить с голливудским актером Брэдом Питтом, так как черты лица Зверева никогда не были слишком маскулинными. Специалист не исключает, что Зверев прибегал к процедурам, которые позволили еще больше снизить маскулинность в лице и подчеркнуть феминность. Но в этом не было нужды.