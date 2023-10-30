Осталось ли что-то свое: пластический хирург перечислил операции Сергея Зверева
Пластический хирург Байрамукова объяснила, почему у Сергея Зверева неровные губы.
© Kashaev Pavel/East News
Пластический хирург Мадина Байрамукова сравнила фотографии Сергея Зверева разных лет и предположила, какие процедуры могли быть сделаны королю гламура. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснила, почему губы 60-летнего шоумена выглядят странно при его потрясающем внешнем виде.
Для начала пластический хирург прокомментировала внешность Сергея в 20-летнем возрасте. Она отметила, что по типажу его можно было сравнить с голливудским актером Брэдом Питтом, так как черты лица Зверева никогда не были слишком маскулинными. Специалист не исключает, что Зверев прибегал к процедурам, которые позволили еще больше снизить маскулинность в лице и подчеркнуть феминность. Но в этом не было нужды.
«У молодого Зверева определенное строение верхнего века, присутствует склонность к отекам. Несмотря на то, что артист часто прикрывает верхнюю часть лица челкой, а его взгляд нельзя назвать распахнутым, можно с уверенностью сказать, что верхняя блефаропластика сделана все-таки была. Просто к сегодняшнему дню уже возникла нужда в повторной блефаропластике – присутствуют возрастные показания к проведению этого вмешательства».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Мадина обратила внимание на нос шоумена. Она считает, что он имел безупречную форму, которая изначально не нуждалась ни в каких изменениях.
«На более свежих фотографиях мы видим, что нос стал гораздо хуже, кончик носа более приподнятый, присутствует седловидная деформация спинки носа, характерная для оперированных носов. Поэтому можно с большой долей вероятности предположить, что артист прибегал к ринопластике».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Пластический хирург предположила, что была сделана пластика верхней губы.
«У молодого Зверева достаточно пышные губы, однако на нынешних фотографиях заметна ярко выраженная асимметрия губ, не совсем равномерный край на границе со слизистой частью верхней губы. Я бы могла предположить, что когда-то была сделана аугментация губ перманентными препаратами (возможно, биополимерным гелем), в дальнейшем, когда начались, возможно, какие-то осложнения, гель удалили хирургически. Но от последующей коррекции губ, чтобы скорректировать асимметрию, он вероятно отказался. Сейчас губы выглядят тоньше, чем в молодости, и менее естественными».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Многие поклонники считают, что именно губы портят внешность Сергея Зверева. Они выглядят неестественно при его гладком и моложавом лице.
«Плюс с возрастом обычно расстояние между носом и красной каймой верхней губы удлиняется, а в данном случае мы видим, что оно сократилось – это говорит о том, что скорее всего был сделан булхорн. Уголки губ развернуты вверх – это говорит либо о хирургическом вмешательстве (полной или частичной резекции мышц, опускающих уголки рта) либо о том, что Зверев прибегает к помощи ботулотоксина, инъекции которого исключают деятельность этих мышц».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Мадина Байрамукова убеждена, что в таком возрасте слишком сложно сохранить подтянутый овал лица без помощи пластической хирургии. Но о количестве подтяжек говорить сложно.
«Скорее всего, артист к ним прибегал, возможно, делал фейслифтинг (в частности, операционный смас) и платизмопластику. Но это всего лишь предположение, основанное на том, что лицо очень хорошо подтянуто для такого возраста. В целом можно отметить, что Зверев отлично выглядит и все делает правильно. Единственное, что я бы могла добавить от себя, что возможно не стоило так сильно вмешиваться в черты лица, они и так выглядели достаточно миловидно и привлекательно».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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