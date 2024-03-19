Способ быстро похудеть: поправится ли дочь Пригожина после операции за миллион рублей
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Дочь Иосифа Пригожин в эфире НТВ рассказала, что во время беременности набрала лишний вес и никак не могла от него избавиться. Поэтому Даная Пригожина решилась на операцию по уменьшению живота. Операция продолжалась пять часов и обошлась в миллион рублей. Оправданы ли такие траты? Может ли жир вернуться обратно? Почему такая высокая стоимость, и стоило ли ей вообще делать эту операцию? Или можно было бы похудеть спортом, диетами? Об этом порталу «Страсти» рассказал пластический хирург Александр Вдовин.
Специалист предположил, что звездная наследница прибегла к бариатрической операции. Они бывают двух видов. Те операции, которые: уменьшают объем желудка (в этом случает либо удаляют часть желудка, либо устанавливают специальное кольцо, которое регулирует проходимость пищи); либо перестраивают кишечник для уменьшения его высасывающей поверхности.
«Надо понимать, что это серьезная операция. Решение о ее проведении принимает даже не один врач, а целая группа специалистов, в числе которых есть гастроэнтеролог, эндокринолог, хирург, психолог. После этого пациент должен пройти серьезное комплексное обследование — от УЗИ брюшной полости до электрокардиограммы, флюорографии и гастроскопии. Я специально заостряю на этом внимание, чтобы показать: это не «процедуры обеденного перерыва», а серьезное хирургическое вмешательство. Сама операция длится много часов. Поэтому стоимость может быть довольно высока».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Вдовин подчеркнул, что его специализация не позволяет ему давать более расширенные комментарии. Но он отметил, что часто после бариатрической операции нужна помощь как раз пластического хирурга. Поскольку, когда человек резко худеет, то потом приходится убирать излишки кожи.
«Лишний вес после таких операций может возвращаться в том случае, если человек снова начинает много есть. Надо сказать, что сейчас среди селебрити очень много тех, кто сделал бариатрическую операцию. Так что Даная здесь не первопроходец. Из других способов быстро похудеть могу отметить прием известного препарата от диабета. В его использовании также призналось много звезд шоу-бизнеса. Но этот метод чреват побочными действиями, поэтому человеку без диабета следует принимать его исключительно под строгим контролем специалиста».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Специалист напомнил, что похудеть можно с помощью спорта и диет, но это длительный процесс. Человеку в таком случае придется полностью перестроить свой образ жизни, поэтому моментальных результатов ждать не стоит.
Ранее хирург Вдовин раскрыл секрет красоты Эвелины Бледанс.