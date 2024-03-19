Способ быстро похудеть: поправится ли дочь Пригожина после операции за миллион рублей

Дочь Иосифа Пригожин в эфире НТВ рассказала, что во время беременности набрала лишний вес и никак не могла от него избавиться. Поэтому Даная Пригожина решилась на операцию по уменьшению живота. Операция продолжалась пять часов и обошлась в миллион рублей. Оправданы ли такие траты? Может ли жир вернуться обратно? Почему такая высокая стоимость, и стоило ли ей вообще делать эту операцию? Или можно было бы похудеть спортом, диетами? Об этом порталу «Страсти» рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

Специалист предположил, что звездная наследница прибегла к бариатрической операции. Они бывают двух видов. Те операции, которые: уменьшают объем желудка (в этом случает либо удаляют часть желудка, либо устанавливают специальное кольцо, которое регулирует проходимость пищи); либо перестраивают кишечник для уменьшения его высасывающей поверхности.