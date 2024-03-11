«Квантовое омоложение»: хирург раскрыл секрет красоты Эвелины Бледанс
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Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал внешность актрисы Эвелины Бледанс. Когда-то 54-летняя артистка считалась чуть ли не главным секс-символом. Но и сегодня, спустя время, актриса выглядит невероятно привлекательно. Что помогает ей держать себя в форме? Хирург дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».
Вдовин отметил, что Эвелина Бледанс выглядит для своего возраста достаточно хорошо. У всех есть возрастные изменения, птозирование, отечность или еще какие-то моменты, связанные с индивидуальными особенностями организма. И чем старше становится человек, тем сложнее бороться с этими проявлениями. Но хирург говорит, что, глядя на Эвелину видна ее забота о себе.
«Однозначно у нее хороший домашний уход, наверняка она пьет витаминные комплексы. Судя по внешнему виду, явно время от времени проходит курс биоревитализации. Это - внутрикожное или подкожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которое «притормаживает» старение кожи за счет восполнения ее ресурса. Из аппаратных технологий, возможно, было квантовое омоложение Сorage — работа с клетками кожи по принципу квантово-молекулярного резонансного воздействия. Обычно Сorage-терапия запускает естественную регенерацию и обновление клеток без повреждения кожи за счет стимуляции клеточного метаболизма».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Вдовин предположил, что Эвелина могла сделать подтяжку лица, но утверждать это сложно – тут надо быть рядом с пациентом, более того, порой такие вещи не совсем корректно озвучивать. Он отметил неплохой овал лица, но заметил отечность.
«Здесь возможно, какие-то гормональные нарушения, возрастные изменения. Но в целом у нее достаточно хороший тургор кожи по фотографии. Конечно, в данном конкретном случае может иметь место быть ретушь, но выглядит она в любом случае прекрасно».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Пластический хирург дал рекомендации Бледанс. Он посчитал, что актрисе можно было бы делать раз в год фотоомоложение Lumecca – это уменьшает пигментацию кожи, сосудистые образования, звездочки и дарит ровный тон. Во время процедуры идет воздействие на кожу световой энергией (IPL), поэтому Lumecca считается щадящей относительно других методик. А чтобы уплотнять кожный лоскут, раз в год стоит прибегать к процедуре Thermage – лифтингу тканей с помощью радиочастотного монополярного воздействия на дерму.
Ранее пластический хирург Вдовин рассказал о мелкоморщинистом типе старения Ольги Кабо.