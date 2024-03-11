«Квантовое омоложение»: хирург раскрыл секрет красоты Эвелины Бледанс

Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал внешность актрисы Эвелины Бледанс. Когда-то 54-летняя артистка считалась чуть ли не главным секс-символом. Но и сегодня, спустя время, актриса выглядит невероятно привлекательно. Что помогает ей держать себя в форме? Хирург дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».

Вдовин отметил, что Эвелина Бледанс выглядит для своего возраста достаточно хорошо. У всех есть возрастные изменения, птозирование, отечность или еще какие-то моменты, связанные с индивидуальными особенностями организма. И чем старше становится человек, тем сложнее бороться с этими проявлениями. Но хирург говорит, что, глядя на Эвелину видна ее забота о себе.