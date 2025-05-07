«Особенно заметно на лице»: раскрыт секрет изменившейся внешности Светланы Бондарчук

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук недавно произвела фурор на одном из мероприятий. Она презентовала свой бьюти-бокс. Однако гости больше обсуждали не новинки косметологии, а изменившуюся хозяйку вечера. Буквально все отметили, что светская львица явно прибегла к помощи пластических хирургов. Известный пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» разобрала изменившуюся внешность знаменитости и порассуждала о том, что сделала Бондарчук и пошли ли ей на пользу эти изменения.

Эксперт отметила, что Светлана – яркий представитель типа телосложения эктоморф, отличающийся общей худощавостью и вытянутостью линий. Такой тип фигуры, безусловно, имеет свои преимущества, но также и свои недостатки.