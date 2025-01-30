«Совершает самые невероятные поступки»: может ли слава разрушить брак Юры Борисова

Юра Борисов, несмотря на столь молодой возраст, имеет в своем послужном списке достаточно внушительное количество талантливых работ и является бесспорной большой звездой отечественного кинематографа. Он давно женат на актрисе Анне Шевчук. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», стоит ли супруге беспокоиться из-за возросшей популярности мужа.

В 2024 году Юра стал первым российским номинантом на премию «Оскар» за роль в голливудском фильме «Анора», что еще раз подтверждает его непревзойденный актерский талант.