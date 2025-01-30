«Совершает самые невероятные поступки»: может ли слава разрушить брак Юры Борисова
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Юра Борисов, несмотря на столь молодой возраст, имеет в своем послужном списке достаточно внушительное количество талантливых работ и является бесспорной большой звездой отечественного кинематографа. Он давно женат на актрисе Анне Шевчук. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», стоит ли супруге беспокоиться из-за возросшей популярности мужа.
В 2024 году Юра стал первым российским номинантом на премию «Оскар» за роль в голливудском фильме «Анора», что еще раз подтверждает его непревзойденный актерский талант.
«Почему Юра так популярен? Он настоящий русский парень с типичной славянской внешностью, который вызывает в людях теплые родственные чувства: «Он свой, родненький!»
Анна Осипова
Сваха
Юра давно и счастливо женат на актрисе Анне Шевчук, с которой они вместе учились в Щукинском театральном училище. Жену свою он добивался долго, и вот уже более десяти лет они счастливы в браке. У пары две прекрасные дочери, Марфа и Акулина.
Многие задаются вопросом, а не поймает ли Юра «звезду» в связи с таким грандиозным успехом?
«Юра так давно в профессии, он так долго шел к этому успеху и так много трудился, что уже очень давно прошел свой «звездный пубертат». И как бы банально ни звучало, мужчину делает женщина. И с большой вероятностью своим большим и заслуженным успехом, Юра обязан в том числе, и своей прекрасной жене, потому что для мужчины главное, чтобы в него верила его любимая женщина, и тогда он совершает самые невероятные поступки. Уверена, что этот союз крепкий, гармоничный и счастливый. Юрой Борисовым гордится не только его супруга, но и все мы испытываем гордость за своего талантливого соотечественника»,
Анна Осипова
Сваха