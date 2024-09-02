«Сложно строить традиционную семью»: почему Влад Лисовец скрывает личную жизнь

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни Влада Лисовца и ответила на вопрос, какая женщина подойдет стилисту.

Влад Лисовец – один из самых загадочных медийных персон нашего шоу бизнеса. Дизайнер причесок, стилист, владелец сети модных салонов красоты, ведущий самых разнообразных проектов на телевидении, где герой проходит грандиозную внешнюю и внутреннюю трансформации, да и что лукавить, высокий, умный, роскошный мужчина, как сказала бы сваха – «завидный жених», за которым, уверена, стоит огромная очередь из лучших невест страны.

Свой путь к звездному Олимпу Влад прошел благодаря своему упорному характеру, яркой индивидуальности, невероятной харизмы и высокими навыками коммуникаций, которые позволяют найти общий язык с человеком любого социального статуса.

Талант Лисовца признали многие звезды шоу-бизнеса, и многочисленные мероприятия, посвященные высокой моде, уже не обходятся без его участия.

Влад всегда отличался собственным взглядом, как на стиль, так и на жизнь в целом. О таких говорят «не такой, как все», так как Влад всегда оставался верен себе, что говорит о наличии сильного характера и самобытности, ведь сейчас быть собой – непозволительная роскошь, которая доступна немногим. Владу доступна, и именно поэтому публика восхищается его несомненным талантом на протяжении многих лет.

О личной жизни Влада по сей день ничего не известно. Ходили слухи, что он женился, но скорей всего, это была «утка» для подписчиков, чтобы уже отстали с этим вопросом. Он слишком много лет занят своей профессией, которая занимает все его время, а таким людям «крайне сложно строить традиционную семью», да и привычку жить одному никто не отменял.

Влад родился 9 августа, под знаком огненного Льва, что говорит о наличии изысканного вкуса, любви ко всему красивому и жажде всегда быть в центре внимания. Ну такие они, Львы, всегда делают нашу жизнь ярче и красивее.