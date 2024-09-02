«Сложно строить традиционную семью»: почему Влад Лисовец скрывает личную жизнь
© Starface.ru
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни Влада Лисовца и ответила на вопрос, какая женщина подойдет стилисту.
Влад Лисовец – один из самых загадочных медийных персон нашего шоу бизнеса. Дизайнер причесок, стилист, владелец сети модных салонов красоты, ведущий самых разнообразных проектов на телевидении, где герой проходит грандиозную внешнюю и внутреннюю трансформации, да и что лукавить, высокий, умный, роскошный мужчина, как сказала бы сваха – «завидный жених», за которым, уверена, стоит огромная очередь из лучших невест страны.
Свой путь к звездному Олимпу Влад прошел благодаря своему упорному характеру, яркой индивидуальности, невероятной харизмы и высокими навыками коммуникаций, которые позволяют найти общий язык с человеком любого социального статуса.
Талант Лисовца признали многие звезды шоу-бизнеса, и многочисленные мероприятия, посвященные высокой моде, уже не обходятся без его участия.
Влад всегда отличался собственным взглядом, как на стиль, так и на жизнь в целом. О таких говорят «не такой, как все», так как Влад всегда оставался верен себе, что говорит о наличии сильного характера и самобытности, ведь сейчас быть собой – непозволительная роскошь, которая доступна немногим. Владу доступна, и именно поэтому публика восхищается его несомненным талантом на протяжении многих лет.
О личной жизни Влада по сей день ничего не известно. Ходили слухи, что он женился, но скорей всего, это была «утка» для подписчиков, чтобы уже отстали с этим вопросом. Он слишком много лет занят своей профессией, которая занимает все его время, а таким людям «крайне сложно строить традиционную семью», да и привычку жить одному никто не отменял.
Влад родился 9 августа, под знаком огненного Льва, что говорит о наличии изысканного вкуса, любви ко всему красивому и жажде всегда быть в центре внимания. Ну такие они, Львы, всегда делают нашу жизнь ярче и красивее.
«Лисовец – эстет, я уверена, что для него важно все: начиная от того, как выглядит блюдо в ресторане, заканчивая выбором спутницы жизни. Девятки (9, 18, 27) – люди эмоциональные, трудяги, рыцари, часто бунтари, к ним нужен особый подход. Если простым смертным с трудом удается найти свою любовь, что говорить о звездах, которые 24/7 вовлечены в свое любимое детище и постоянно на виду?»
Анна Осипова
Сваха
Владу с большой вероятностью, подойдет женщина не банальной общепринятой красоты, а милая, нежная, внутренне наполненная, настоящая леди, скорее, воздушного знака. Не молодая девушка, а женщина из его поколения, с которой можно не только поговорить, но и помолчать. Женщина – друг, единомышленник, муза и вдохновительница, а не просто тень знаменитого мужчины. У нее однозначно должны быть свои интересы и свое любимое дело, и это не две половинки, а полноценные личности, которые, в первую очередь, интересны сами себе, и как следствие, друг другу.
«По меркам свахи Влад еще молодой мужчина, который вполне может встретить свою любовь и насладиться счастливыми зрелыми гармоничными отношениями, которые сильно отличаются от отношений молодых людей, ведь в 50 лет жизнь только начинается. Это я точно знаю!»
Анна Осипова
Сваха
Полный материал о тяжелом детстве Влада Лисовца, его конфликтах с Сергеем Зверевым и о том, почему он критикует россиян, читайте здесь.