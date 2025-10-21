«Слеплены из одного теста»: раскрыт секрет Ольги Шелест, прожившей 28 лет с клипмейкером Тишкиным

Вот уже почти 30 лет телеведущая Ольга Шелест и клипмейкер Алексей Тишкин живут в счастливом союзе. Такие стабильные отношения большая редкость среди звезд шоу-бизнеса. Сваха Анна Осипова раскрыла сайту «Страсти» секрет долговечности брака звезды музыкального телевидения 2000-х.

Прежде всего, Анна обратила внимание на то, что молодые люди познакомились, когда Ольге было всего 20 лет, а Алексей был уже востребованным профессионалом.

«Она — молодая, яркая, восторженная. Он — мудрый, креативный, амбициозный. Думаю, он взял шефство над молодой, перспективной подчиненной, и они очень быстро поняли, что очень похожи друг на друга. Оба легкие, спонтанные, воздушные, про таких говорят — «за любой кипиш!». Вот они именно такие», - предположила сваха.

Важным фактором, по мнению Анны Осиповой стало также то, что каждый из них увлечен своим делом, при этом между супругами нет никакой конкуренции. Алексей — режиссер, который создал, например, клип Димы Билана на песню «На берегу неба» и другие узнаваемые вещи. Ольга до недавнего времени также была востребованной телеведущей с нескончаемым потоком новых проектов.

«Что убивает даже самые стабильные отношения в паре? Это скука, рутина и отсутствие любимого дела. Так вот браку Шелест-Тишкин это не грозит. Им весело вместе. А еще в их дружной команде есть две дочери, которые также поддерживают этот чудесный стиль жизни, который состоит из юмора, творчества. Водолей (Ольга) и Близнецы (Алексей) - слеплены из одного теста. По натуре шоумены, придумщики, артисты, они очень хорошо понимают друг друга. А еще — они большие друзья. Добрые и верные. И эти фундаментальные скрепы их союза и есть тот самый секрет долгого и счастливого брака», - заключила Анна Осипова.

Напомним, Шелест и Тишкин вместе уже 28 лет. За годы брака они успели стать счастливыми родителями двух дочерей. Все наследники телеведущей имеют двойное гражданство, так как родились в США.

Ранее сообщалось, что Ольга Шелест смогла похудеть после вторых родов просто отказавшись от сахара.

Статью о том, куда пропала Ольга Шелест, ее личной жизни и потерянных гонорарах читайте здесь