Ушли отеки и лишние килограммы: как изменилась телеведущая Ольга Шелест после отказа от сахара

Как пояснила диетолог, высокий уровень инсулина не только способствует накоплению жира, особенно висцерального, он также блокирует работу лептина - гормона насыщения.

Ольга в своих интервью говорила, что, отказавшись от сахара, избавилась от этих американских горок энергии и обрела ровное, стабильное состояние в течение дня.

Как подчеркнула доктор Пришвина, фрукты, содержащие природные сахара в связке с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, должны оставаться в рационе.

Какие продукты при этом исключаются:

Конфеты, шоколадные батончики, пирожные, печенье, газировка;

Соусы (кетчуп, соус для барбекю);

Йогурты с наполнителями, мюсли и гранола;

Хлебобулочные изделия;

Колбасы и сосиски;

Пакетированные соки.

Что при этом становится основой рациона:

Белок обеспечивает длительное насыщение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это куриная грудка, индейка, рыба, морепродукты, яйца, тофу.

Важны сложные углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, булгур, цельнозерновой хлеб. Клетчатка в их составе замедляет всасывание глюкозы, предотвращая инсулиновые скачки.

Необходимы полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое и кокосовое масло. Жиры необходимы для гормональной системы и усвоения витаминов.

Овощи и зелень. Они являются источником витаминов, минералов и клетчатки, создающей объем и здоровую микрофлору кишечника.

Ольга Шелест признавалась, что самым сложным в отказе от сахара был не физический, а психологический дискомфорт. Сладости - это ведь особая «вкусняшка», похвала для себя. Для более мягкого перехода телеведущая активно стала использовать натуральные заменители сахара, такие как стевия или эритрит, которые не влияют на уровень глюкозы в крови.