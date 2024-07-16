Скука, обязанности, рутина: почему братья Меладзе много лет жили на две семьи
© Starface.ru
Братья Валерий и Константин Меладзе с детства были очень дружны и даже когда повзрослели повторили один и тот же жизненный сценарий. О том, почему судьбы артиста и композитора так похожи, объяснила сайту «Страсти» психолог, коуч личностного роста Лариса Довженко.
Как отметила эксперт, самый яркий из сценариев, который воплотили в жизнь оба брата – вторая семья на протяжении многих лет. По словам психолога, работа рядом с красивыми и талантливыми женщинами из группы «ВИА Гра» оказалась испытанием для братьев Меладзе, которое они не выдержали.
«Мы можем предполагать, что в отношениях с женами появились скука, обязанности, рутина. Все то же самое, что происходит и в других семьях, которые долго вместе. Здесь очень важно обоим партнерам хотеть быть вдвоем долго, прилагать усилия в отношениях и для их сохранения. Но, по всей видимости, этого не произошло, проще было жить с любовницами».
Лариса Довженко
Психолог, коуч личностного роста
При этом, как отметила психолог, нынешние женщины братьям также наскучили, поэтому отношения Константина и Веры Брежневой подошли к своему завершению, а слухи о разрыве Валерия с Альбиной Джанабаевой все чаще появляются в СМИ.
«Желания преодолевать трудности вместе с избранницами у братьев Меладзе так и не появилось», - констатировала психолог.
Лариса Довженко
Психолог, коуч личностного роста
Говоря об эмиграции Константина и Валерия в 2022 году, специалист пояснила, что это, скорее всего, было импульсивное, эмоционально незрелое решение. Недавно в СМИ появилась информация, что Валерий скучает по России и планирует в скором времени вернуться. По мнению Ларисы Довженко, в этом нет ничего удивительного.
«Людям казалось, что они смогут сохранить свой образ жизни или даже улучшить его. Но любой переезд, даже длительный отпуск, является травмой для человека. Разрыв связей, потеря привычных мест, людей, уровня жизни. Опять же, нам лишь кажется, что где-то «трава зеленее». Но переезды часто связаны с попыткой убежать от проблем. Однако, важно помнить, что от себя не убежать, ты едешь и везешь все проблемы с собой».
Лариса Довженко
Психолог, коуч личностного роста
Полный материал сайта «Страсти» о начале творческого пути братьев Меладзе, изменах и скандалах в личной жизни, а также о том, что происходит с ними сейчас, можно прочитать здесь.