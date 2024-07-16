Скука, обязанности, рутина: почему братья Меладзе много лет жили на две семьи

Братья Валерий и Константин Меладзе с детства были очень дружны и даже когда повзрослели повторили один и тот же жизненный сценарий. О том, почему судьбы артиста и композитора так похожи, объяснила сайту «Страсти» психолог, коуч личностного роста Лариса Довженко.

Как отметила эксперт, самый яркий из сценариев, который воплотили в жизнь оба брата – вторая семья на протяжении многих лет. По словам психолога, работа рядом с красивыми и талантливыми женщинами из группы «ВИА Гра» оказалась испытанием для братьев Меладзе, которое они не выдержали.