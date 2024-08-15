«Шея все же выдает истинный возраст»: сколько «стоит» внешность Влада Лисовца

Помимо всего Лисовец держит себя в хорошей физической форме, умело прикрывает мимические морщинки вокруг глаз (которые, к слову, его совсем не портят) очками и отвлекает от незначительных несовершенств лица умело подобранными прическами и гармоничными образами. К тому же его официальная позиция относительно пластики прозрачна, и он ее не скрывает. Стилист уверен, что нет ничего зазорного в том, чтобы аккуратно и без перегибов бороться с возрастными изменениями и корректировать мелкие недостатки своей внешности, но при этом сохранять индивидуальность.

Сколько «стоит» внешность Влада: * все расценки примерны

Хирургический эндолифтинг лица —95000-250000 Ринопластика — 140000-240000 Инъекции ботокса — 10000-15000 за курс Уколы красоты с гиалуроновой кислотой (мезотерапия и биоревиталицазия) — 12000-15000 за процедуру РФ-лифтинг — 2000-5000 за процедуру Лазерное омоложение — 15000-20000

Получается, что Влад Лисовец потратил на свое лицо от 300 до 500 тыс. рублей.

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