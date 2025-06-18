«Шанс на новую любовь»: почему Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

«Кризисы бывают у всех, и мы не знаем, расставание это или испытание. Порой, люди расстаются после 20-30 лет совместной жизни в надежде дать себе шанс на новую любовь и счастье. Чувства угасают, появляется привычка, которая перерастает в рутину и соседство двух, некогда, любимых людей. Не всегда при разрыве присутствует «третий», зачастую, люди просто понимают, что любовь прошла, жить, как жили невозможно, а по-новому – не получается»,