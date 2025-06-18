«Шанс на новую любовь»: почему Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака
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Андрей Мерзликин – талантливый актер, который со стороны выглядит мужественным и ответственным мужчиной. Верный муж и многодетный отец, вдруг, породил слухи о своем разводе с женой Анной почти после 20 лет брака, повергнув в шок общественность. Образцовая семья, которая радовала своим крепким союзом долгие годы и являлась примером для подражания, и вдруг – развод. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о личной жизни артиста и предположила, действительно ли между супругами появились разногласия.
«Кризисы бывают у всех, и мы не знаем, расставание это или испытание. Порой, люди расстаются после 20-30 лет совместной жизни в надежде дать себе шанс на новую любовь и счастье. Чувства угасают, появляется привычка, которая перерастает в рутину и соседство двух, некогда, любимых людей. Не всегда при разрыве присутствует «третий», зачастую, люди просто понимают, что любовь прошла, жить, как жили невозможно, а по-новому – не получается»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что супругам нужно дать себе время на размышления о готовности, либо неготовности поработать над проблемами в отношениях, выяснить суть, честно ответить себе на неудобные вопросы о том, что не устраивало и можно ли это изменить. А главное, хочет ли человек это менять.
«Если двое готовы пройти путь трансформаций и дать своей семье шанс на существование, тогда игра стоит свеч, а если кто-то из пары не готов – тогда расставаться бережно, мирно, дабы минимально травмировать как себя, так и своих детей. Потому как любая жертва ради кого бы то ни было – бессмысленна. Надеюсь, что семья Мерзликиных преодолеет свой кризис и проживет долгую и счастливую жизнь!»
Анна Осипова
Сваха