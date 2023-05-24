Модные провалы Кристины Орбакайте: траур или банальная безвкусица

В последнее время Кристина Орбакайте нечасто появляется на публике, а фото в социальных сетях и вовсе стали редкостью. Тем не менее, внимательные поклонники заметили изменения в образе певицы. Многие обратили внимание, что она заметно постарела. А ее внешний вид в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» так и вовсе вызвал оторопь. Вместе с дизайнером одежды Варварой Даниловой мы попытались разобраться, что послужило причиной этому.

По словам эксперта, общее впечатление от луков Орбакайте следующее: статусно, элегантно, сдержанно. Если оперировать трендовой терминологией, многие образы Кристины подходят под эстетику «old money». Примечательно, что наряды не переполнены акцентными броскими вещами или дополнительными деталями и аксессуарами. Роскоши и благородности добавляет непринужденный макияж и следование в одежде «строгим» форматам. Однако не всегда такие форматы уместны, и в этом первый провал вокалистки.