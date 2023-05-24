Модные провалы Кристины Орбакайте: траур или банальная безвкусица
Стилист Данилова назвала причины резкого старения Кристины Орбакайте.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В последнее время Кристина Орбакайте нечасто появляется на публике, а фото в социальных сетях и вовсе стали редкостью. Тем не менее, внимательные поклонники заметили изменения в образе певицы. Многие обратили внимание, что она заметно постарела. А ее внешний вид в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» так и вовсе вызвал оторопь. Вместе с дизайнером одежды Варварой Даниловой мы попытались разобраться, что послужило причиной этому.
По словам эксперта, общее впечатление от луков Орбакайте следующее: статусно, элегантно, сдержанно. Если оперировать трендовой терминологией, многие образы Кристины подходят под эстетику «old money». Примечательно, что наряды не переполнены акцентными броскими вещами или дополнительными деталями и аксессуарами. Роскоши и благородности добавляет непринужденный макияж и следование в одежде «строгим» форматам. Однако не всегда такие форматы уместны, и в этом первый провал вокалистки.
Большинство образов — пиджаки, жакеты, строгие платья «в пол». Всё это искусственно добавляет Орбакайте возраст. Периодически создается ощущение, что стилист певицы намеренно сохраняет её образ, который был с ней еще на заре «Золотых граммофонов» — «верните мой 2007», как говорится. Но тренды меняются. Для того, чтобы оставаться на плаву и подогревать интерес публики, нужны эксперименты: как в музыке, так и в стиле. Кроме того, костюмы поп-певицы, как позиционирует себя Орбакайте, априори предполагают больше эпатажа, яркости, дерзости.
Варвара Данилова
Стилист, дизайнер одежды
Второй модный провал — неправильный выбор пропорций и размеров одежды. Кристина, имея хорошую фигуру, с завидной периодичностью скрывает ее за мешкообразными вещами. Это сильно портит общую картину и прибавляет ненужные года.
Очередной «грешок» певицы — несогласованность образов. В некоторых случаях Орбакайте сочетает элементы разных стилей без явной связи между ними, что создает впечатление недосказанности, недопонимания модных трендов и отчасти безвкусицы. Необходимо чувствовать грань между экспериментом и эклектикой. Например, вот Орбакайте на красной дорожке премьеры фильма: кожаный пиджак, неуместное акцентное платье и ботинки на шнуровке.
Ну и апогей провала исполнительницы является неоправданный выбор цветовой гаммы. В последнее время Орбакайте появляется на публике в темных и мрачных тонах. Быть может, это не выбор стилиста, а отражение внутреннего состояния певицы. Но всё это добавляет какого-то траура и негативной энергии.
Цвет должен соответствовать типу внешности, а также учитывать контекст мероприятия. Кристине подойдут теплые пастельные тона: они добавят женственности, света и изысканности. А что касается стиля одежды, то грамотное сочетание гранжа и стрит-стайла точно обновит образ певицы и приятно удивит поклонников.
Варвара Данилова
Стилист, дизайнер одежды