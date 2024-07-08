«Сделаны на высоком профессиональном уровне»: сколько стоит новое лицо Надежды Кадышевой
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Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказал о том, как певица Надежда Кадышева следит за своей внешностью. Эксперт предположил, что именно делает звезда и сколько это стоит.
Специалист подчеркнул, что Надежда Кадышева следит за своей внешностью на постоянной основе, делая различные косметологические процедуры – и это прекрасно. Любой человек в любом возрасте должен уделять время уходу за собой и по возможности корректировать негативный изменения.
«С высокой долей вероятности можно сказать, что была выполнена подтяжка лица и блефаропластика (пластика век). Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало. Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей. У Надежды хорошо очерченный овал лица, чёткие контуры. Конечно, большое значение имеет профессиональный макияж, но он в любом случае не может полностью скрыть возрастные изменения. Поэтому, скорее всего, выполнялись такие процедуры как лифтинг, контурная пластика, филлеры. Всё это помогает гармонично и деликатно «лепить» контуры лица, сохраняя естественную красоту».
Вячеслав Балкизов
Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов
Эксперт отметил, что поддерживать красоту – это большой труд, и одной косметологией и пластикой тут не обойтись. Имеет значение и режим, и рацион питания, и даже общий настрой человека. И нужно всегда помнить, что на первом месте здоровье, а уже потом внешняя привлекательность.
«Постоянно улучшая свою внешность, можно увлечься и нанести вред своему здоровью – особенно об этом нужно помнить людям старшего возраста. Да, сегодня пластические хирурги могут практически творить чудеса, но любая операция всё же является стрессом для организма. И если врач видит высокие риски операции, то, возможно, лучше отдать предпочтение аппаратной косметологии или другим менее травматичным процедурам».
Вячеслав Балкизов
Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов