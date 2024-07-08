«Сделаны на высоком профессиональном уровне»: сколько стоит новое лицо Надежды Кадышевой

Пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказал о том, как певица Надежда Кадышева следит за своей внешностью. Эксперт предположил, что именно делает звезда и сколько это стоит.

Специалист подчеркнул, что Надежда Кадышева следит за своей внешностью на постоянной основе, делая различные косметологические процедуры – и это прекрасно. Любой человек в любом возрасте должен уделять время уходу за собой и по возможности корректировать негативный изменения.