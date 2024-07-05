«Липосакция подбородка и пластика век»: как Наташе Королевой удается выглядеть моложе своих лет
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51-летняя певица Наташа Королева утверждает, что никогда не делала пластических операций и поддерживает себя в форме благодаря правильному питанию, спорту и косметологическим процедурам. Пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с изданием «Страсти» признал, что артистка выглядит несколько моложе своих лет, но опроверг ее слова об отсутствии хирургических вмешательств.
«Заметно, что певица выполнила липосакцию подбородка и овала лица. Ведь от природы ее лицо имеет округлую форму с выраженным подкожно-жировым слоем, это особенность его строения. Но у Наташи сейчас толщина подкожно-жировой клетчатки в области подбородка истончена. Также у нее выражены шейно-подбородочные углы, и в области брылей есть небольшое расслабление кожи. Все это-признаки ранее выполненной липосакции».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Сергей Свиридов также не исключил, что Королева сделала пластику век. В частности, убрала небольшой участок кожи на верхних веках и избавилась от грыж через слизистую на нижних веках.
Говоря о косметологических процедурах, доктор отметил, что Королева выполняла все виды аппаратной косметологии: ультразвуковой SMAS-лифтинг, удаление сосудов, пигментных пятен и так далее.
«Я бы ей посоветовал SMAS-подтяжку, в результате которой подтягивается шея, область брылей и формируется более четкий овал лица. Возможно, я бы повторил пластику верхних или нижних век, если там есть еще избытки кожи или периорбитальных грыж».
Серегй Свиридов
Пластический хирург
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