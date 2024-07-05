«Липосакция подбородка и пластика век»: как Наташе Королевой удается выглядеть моложе своих лет

Сергей Свиридов также не исключил, что Королева сделала пластику век. В частности, убрала небольшой участок кожи на верхних веках и избавилась от грыж через слизистую на нижних веках.

Говоря о косметологических процедурах, доктор отметил, что Королева выполняла все виды аппаратной косметологии: ультразвуковой SMAS-лифтинг, удаление сосудов, пигментных пятен и так далее.