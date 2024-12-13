Сделано грамотно и аккуратно: какую проблему Димы Билана решил косметолог

Дмитрий Билан – один из самых известных и востребованных артистов российской сцены. С момента своей победы на «Евровидении» в 2008 году он неизменно остается в центре внимания. Его стиль, музыкальные эксперименты и, конечно, внешность вызывают бурное обсуждение в медиа и среди поклонников. На фоне многочисленных слухов о его пластических операциях Лев Соцкий, пластический хирург с 15-летним опытом, детально разобрал внешность Билана и дал свою профессиональную оценку в беседе с сайтом «Страсти».

Первое, что отмечает Лев, это отсутствие у Билана каких-либо операций по коррекции фигуры. Причина проста: у певца никогда не было проблем с лишним весом. Он всегда был стройным и подтянутым, что исключает необходимость в липосакции или других процедурах по скульптурированию тела.

«Дима Билан – типичный представитель тех мужчин, которым пластика фигуры не нужна. Его тело всегда было сухим, стройным, и здесь он сохранил свою естественную форму. Да, у него нет выраженного рельефного пресса, но ему это и не требуется. Внешность артиста гармонично сочетается с его образом, и радикальные изменения тут не нужны», – комментирует Соцкий.

Когда речь заходит о лице, становится очевидно, что Дима также не прибегал к и радикальной хирургии. Возрастные изменения у мужчин, как правило, проявляются позже, чем у женщин. Это связано с более плотной кожей и выраженным костным скелетом, благодаря чему морщины и другие признаки старения проявляются значительно медленнее. Однако в сети многие обсуждают ринопластику Билана, мол, он поправил нос и теперь выглядит иначе, чем в тех же нулевых. По мнению Льва Соцкого, даже эту трендовую операцию артист, скорее всего, пропустил.