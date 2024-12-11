«Любит загорать, и это заметно»: что не так с внешностью Александра Реввы

Певец Александр Ревва побывал на «Новой песне года» и привлек внимание журналистов. На новых фото у звезды видны морщины на лице. Известный пластический хирург Лев Соцкий поделился своим профессиональным мнением о внешности артиста и объяснил наличие морщин в беседе с сайтом «Страсти».

Александр Ревва — артист, чья яркая внешность и неподражаемая харизма стали его визитной карточкой. Сценические образы, насыщенные эмоциями выступления и выразительная мимика заставляют задуматься: как ему удается сохранять столь свежий и ухоженный вид? На этот вопрос отвечает пластический хирург с 15-летним опытом работы Лев Соцкий.

«Ревва точно делал ринопластику», — уверен эксперт. Если взглянуть на архивные фотографии, можно заметить, что нос артиста раньше имел более выраженную горбинку, широкий кончик и недостаточную проекцию. Кончик носа даже слегка подвисал, что влияло на общий облик лица.

Сегодня же нос Александра стал ровнее, горбинка исчезла, а кончик слегка сузился. Однако, как отмечает Лев Соцкий, изменения выполнены гармонично и с большим вкусом:

«Ринопластика Реввы — это пример разумного подхода. Нос стал эстетичнее, но сохранил индивидуальность артиста. Он не выглядит слишком узким или неестественным, а общий баланс лица остался прежним».

Кроме того, Александру Ревве немного за 40, но возрастные изменения его внешности пока минимальны. Как объясняет Лев, это связано с особенностями мужской физиологии:

«У мужчин кожа толще, а костная структура более выражена, поэтому первые признаки старения появляются позже, чем у женщин. Ткани лица медленнее теряют тонус, а проблемы вроде брылей или провисания кожи возникают реже и позже».

По словам Соцкого, хирургических операций для устранения возрастных изменений артисту пока не требовалось:

«У Реввы хорошая генетика и архитектура лица, несклонная к образованию грыж нижнего века или другим проблемам. Пока он обходится без серьезных вмешательств».

Не стоит забывать, что активная мимика — одна из особенностей Александра Реввы. Его яркие сценические образы требуют постоянной работы мимических мышц, что неизбежно приводит к появлению мимических морщин.

Лев Соцкий уверен, что артист регулярно посещает косметологов для поддержания кожи в хорошем состоянии. Вероятно, применяются такие методы, как:

• Инъекции ботокса — для разглаживания мимических морщин.

• Филлеры — для легкой коррекции и сохранения объемов лица.

Однако все процедуры выполняются грамотно, без эффекта избыточной коррекции:

«На лице Реввы нет признаков чрезмерного использования филлеров или ботокса. Мимика естественная, а черты лица сохранили гармонию. Это заслуга высококлассных специалистов».

Лев Соцкий также обратил внимание на воздействие солнечных лучей:

«Ревва любит загорать, и это заметно. Но сочетание активной мимики и регулярного пребывания на солнце может привести к фотоповреждениям кожи. Под воздействием ультрафиолета кожа истончается, теряет эластичность, а морщины становятся более заметными».

По мнению Льва Соцкого, уход за кожей в таких случаях должен включать интенсивное увлажнение и использование средств с высоким SPF.