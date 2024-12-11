«Любит загорать, и это заметно»: что не так с внешностью Александра Реввы
© сайт «Страсти»
Певец Александр Ревва побывал на «Новой песне года» и привлек внимание журналистов. На новых фото у звезды видны морщины на лице. Известный пластический хирург Лев Соцкий поделился своим профессиональным мнением о внешности артиста и объяснил наличие морщин в беседе с сайтом «Страсти».
Александр Ревва — артист, чья яркая внешность и неподражаемая харизма стали его визитной карточкой. Сценические образы, насыщенные эмоциями выступления и выразительная мимика заставляют задуматься: как ему удается сохранять столь свежий и ухоженный вид? На этот вопрос отвечает пластический хирург с 15-летним опытом работы Лев Соцкий.
«Ревва точно делал ринопластику», — уверен эксперт. Если взглянуть на архивные фотографии, можно заметить, что нос артиста раньше имел более выраженную горбинку, широкий кончик и недостаточную проекцию. Кончик носа даже слегка подвисал, что влияло на общий облик лица.
Сегодня же нос Александра стал ровнее, горбинка исчезла, а кончик слегка сузился. Однако, как отмечает Лев Соцкий, изменения выполнены гармонично и с большим вкусом:
«Ринопластика Реввы — это пример разумного подхода. Нос стал эстетичнее, но сохранил индивидуальность артиста. Он не выглядит слишком узким или неестественным, а общий баланс лица остался прежним».
Кроме того, Александру Ревве немного за 40, но возрастные изменения его внешности пока минимальны. Как объясняет Лев, это связано с особенностями мужской физиологии:
«У мужчин кожа толще, а костная структура более выражена, поэтому первые признаки старения появляются позже, чем у женщин. Ткани лица медленнее теряют тонус, а проблемы вроде брылей или провисания кожи возникают реже и позже».
По словам Соцкого, хирургических операций для устранения возрастных изменений артисту пока не требовалось:
«У Реввы хорошая генетика и архитектура лица, несклонная к образованию грыж нижнего века или другим проблемам. Пока он обходится без серьезных вмешательств».
Не стоит забывать, что активная мимика — одна из особенностей Александра Реввы. Его яркие сценические образы требуют постоянной работы мимических мышц, что неизбежно приводит к появлению мимических морщин.
Лев Соцкий уверен, что артист регулярно посещает косметологов для поддержания кожи в хорошем состоянии. Вероятно, применяются такие методы, как:
- • Инъекции ботокса — для разглаживания мимических морщин.
- • Филлеры — для легкой коррекции и сохранения объемов лица.
Однако все процедуры выполняются грамотно, без эффекта избыточной коррекции:
«На лице Реввы нет признаков чрезмерного использования филлеров или ботокса. Мимика естественная, а черты лица сохранили гармонию. Это заслуга высококлассных специалистов».
Лев Соцкий также обратил внимание на воздействие солнечных лучей:
«Ревва любит загорать, и это заметно. Но сочетание активной мимики и регулярного пребывания на солнце может привести к фотоповреждениям кожи. Под воздействием ультрафиолета кожа истончается, теряет эластичность, а морщины становятся более заметными».
По мнению Льва Соцкого, уход за кожей в таких случаях должен включать интенсивное увлажнение и использование средств с высоким SPF.
Если говорить объективно, то Александр Ревва — это удачный баланс между естественностью и заботой о себе. Глаз профессионального пластического хирурга может отметить только грамотно проведенные косметологические процедуры и ринопластику, которые позволили артисту подчеркнуть достоинства внешности, сохранить индивидуальность. Звездная внешность требует усилий, но, как показывает Ревва, эти усилия могут быть ненавязчивыми и гармоничными, если работать с профессионалами.
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории