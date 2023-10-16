«С возрастом объем прибавился»: что делает со своим лицом Катя Лель
Хирург Зимин определил по бровям, что Катя Лель делала блефаропластику.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал о возможных операциях, которые делала певица Катя Лель. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт поделился, что думает о внешности 49-летней исполнительницы.
Специалист отметил, что Катя Лель никогда не была худой на лицо. Но в этом есть даже плюсы.
«С возрастом объем прибавился в силу конституциональных и гормональных особенностей. И это хорошо, так как нет дефицита объема. Объем со временем будет спускаться вниз, и задача пластического хирурга будет заключаться в том, чтобы вернуть его на место. Это всегда лучше, чем восстанавливать недостающие объемы – это сложнее. Сейчас в этом необходимости нет».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Дмитрий Зимин обратил пристальное внимание на области вокруг глаз. По словам пластического хирурга, вмешательства были.
«Бровь находится высоко и правильно, свод верхнего века равномерный, избытков кожи ни на верхнем, ни на нижнем веке не наблюдается. Возможно, была выполнена верхняя и нижняя блефаропластика».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Эксперт высказался и по поводу нижней трети лица. Но он пояснил, что ничего радикального не заметил. Зимин рассказал, что у Кати Лель подтянутый овал лица, что говорит о ее походах к косметологу. Несмотря на это, хирург дал артистке совет.
«Многие косметологи думают, что их возможности сегодня безграничны, но это конечно же не так. Со временем можно будет прибегнуть к лифтингу нижней трети лица и шеи, при необходимости также выполнить липосакцию для получения более четкого шейно-подбородочного угла».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Специалист уточнил, что на данный момент в этих манипуляциях нет необходимости. По его мнению, артистка находится в прекрасной форме.
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