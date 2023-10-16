«С возрастом объем прибавился»: что делает со своим лицом Катя Лель

«С возрастом объем прибавился в силу конституциональных и гормональных особенностей. И это хорошо, так как нет дефицита объема. Объем со временем будет спускаться вниз, и задача пластического хирурга будет заключаться в том, чтобы вернуть его на место. Это всегда лучше, чем восстанавливать недостающие объемы – это сложнее. Сейчас в этом необходимости нет».