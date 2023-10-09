«Квадрат старости»: что случилось с лицом любимца женщин Александра Буйнова

«Конечно же, подтяжка нижней трети лица и шеи. Результат при его комплекции будет потрясающий. А дальше нужно работать с качеством кожи. На фотографии заметна диффузная пигментация кожи, присутствует сосудистый рисунок, кожа достаточно тонкая. Самое главное, что все это можно подкорректировать. Работа с кожей в данном случае будет разделена на два этапа: первый – это подготовка к пластической операции, а второй – это непосредственно реабилитационные процедуры и нормализации, восстановление качества кожи».