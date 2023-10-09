«Квадрат старости»: что случилось с лицом любимца женщин Александра Буйнова
Пластический хирург Зимин разглядел «квадрат старости» на лице Александра Буйнова.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин сравнил фотографии певца Александра Буйнова и отметил, что с возрастом у артиста появился «квадрат старости». Эксперт дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».
Зимин решил рассмотреть снимки артиста из обычной жизни, так скажем «без камуфляжа». По мнению хирурга, периорбитальная область лица мужчины выглядит довольно-таки неплохо. Он даже предположил, что у певца была проведена блефаропластика (пластика век).
«Но все, что ниже периорбитальной зоны, конечно, требует, на мой взгляд, определенной коррекции, поскольку при его фактуре, при его таком мачо-образе лицо визуально выглядит квадратным. Почему квадратным? Потому что нет «треугольника молодости». Ввиду того, что ткани опустились и образовался, как я его называю, «квадрат старости» – лицо квадратное, наметились брыли».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Пластический хирург дал совет Александру Буйнову, с помощью каких процедур можно улучшить свои внешние данные.
«Конечно же, подтяжка нижней трети лица и шеи. Результат при его комплекции будет потрясающий. А дальше нужно работать с качеством кожи. На фотографии заметна диффузная пигментация кожи, присутствует сосудистый рисунок, кожа достаточно тонкая. Самое главное, что все это можно подкорректировать. Работа с кожей в данном случае будет разделена на два этапа: первый – это подготовка к пластической операции, а второй – это непосредственно реабилитационные процедуры и нормализации, восстановление качества кожи».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
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