«Следит за прогрессивными направлениями»: как Виктория Боня похудела с помощью капельниц
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Блогер Виктория Боня продемонстрировала поклонникам постройневшую фигуру и призналась, что похудела на десять килограммов за три месяца благодаря детоксу и курсу капельниц. Сайт «Страсти» обратился к диетологу, эндокринологу, нутрициологу, терапевту, Wellness-Health-коучу, эксперту Anti-Ageing стратегии Наталье Лазуренко и выяснил, безопасен ли такой метод борьбы с лишними килограммами.
«Можно по-разному относиться к такому способу коррекции веса, однако для меня, как врача-диетолога и специалиста по снижению веса, нет ничего удивительного в таком комплексном подходе. Интегративный и превентивный подход дает максимальный и даже ошеломительный результат, только если его использовать по определенным правилам».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии
Правило первое
Осознанное изменение рациона. Виктория Боня называет его детокс, и ни в коем случае «не изнурительная диета». Как пояснила врач, ни одна из существующих диет, в узком понимании этого слова, не способна дать качественное похудение возможность удерживать новый вес. Поэтому только постоянная система понятных правильных пищевых привычек может подарить силу, энергию и мощную работоспособность.
Правило второе
У каждого человека может быть свой персональный детокс. Это модное слово означает прежде всего выведение токсинов из организма. Это биологически активные вещества растительного, животного, микробного, искусственного происхождения, которые нарушают обмен веществ в организме и работу жизненно важных органов.
Остается только выяснить какие токсины именно вам мешают иметь привлекательное тело и отличный обмен веществ. У кого-то никотин или алкоголь, а у кого-то — это «мусорная еда», которая также способна натворить бед в организме.
Для того, чтобы качественно устранить последствия негативной работы токсинов как раз и используют витаминные капельницы, о которых говорила Виктория Боня. Грамотное использование этой процедуры совместно с озонотерапией помогает не только устранять дефициты, которые часто сопутствуют нарушенному обмену веществ, но и восполнять энергию, оказывать общее укрепляющее воздействие на организм.
«Как здорово, что Виктория Боня следит за прогрессивными направлениями и в работе со своим организмом помогает ему сохранять красоту, молодость и здоровье при снижении веса».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Ageing стратегии
Правило третье
Виктория Боня не упоминает физическую активность, однако она необходима для любых изменений с телом. Именно посильная нагрузка помогает поддерживать тонус мышечных волокон, а как известно, именно они являются мощным активатором детокс процессов. Здоровые и сильные мышцы являются показателем молодости организма, что невероятно важно для того, чтобы блогер могла оставаться такой же подтянутой еще долгое время.