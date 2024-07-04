«Следит за прогрессивными направлениями»: как Виктория Боня похудела с помощью капельниц

Правило первое

Осознанное изменение рациона. Виктория Боня называет его детокс, и ни в коем случае «не изнурительная диета». Как пояснила врач, ни одна из существующих диет, в узком понимании этого слова, не способна дать качественное похудение возможность удерживать новый вес. Поэтому только постоянная система понятных правильных пищевых привычек может подарить силу, энергию и мощную работоспособность.

Правило второе

У каждого человека может быть свой персональный детокс. Это модное слово означает прежде всего выведение токсинов из организма. Это биологически активные вещества растительного, животного, микробного, искусственного происхождения, которые нарушают обмен веществ в организме и работу жизненно важных органов.

Остается только выяснить какие токсины именно вам мешают иметь привлекательное тело и отличный обмен веществ. У кого-то никотин или алкоголь, а у кого-то — это «мусорная еда», которая также способна натворить бед в организме.

Для того, чтобы качественно устранить последствия негативной работы токсинов как раз и используют витаминные капельницы, о которых говорила Виктория Боня. Грамотное использование этой процедуры совместно с озонотерапией помогает не только устранять дефициты, которые часто сопутствуют нарушенному обмену веществ, но и восполнять энергию, оказывать общее укрепляющее воздействие на организм.