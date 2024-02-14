«С грыжей лучше бороться сейчас»: что не так с лицом актера Евгения Цыганова

«На фото мы видим заметные брыли, поскольку у него гипертрофирована мышца платизма. Ее можно расслабить, вмешательство не будет заметно невооруженным глазом, но зато мы получим хороший эстетический, еле уловимый эффект. Конечно, надо работать с нижним веком — там мы видим грыжу и с ней лучше бороться сейчас, пока нет избытка кожного лоскута. Можно сделать трансконъюктивальную блефаропластику нижних век — это бесшовный операционный метод, после которого не останется никаких шрамов, все заживет «в ноль» - не станет предательских мешков под глазами, которые обычно придают лицу усталый вид».