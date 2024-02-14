«С грыжей лучше бороться сейчас»: что не так с лицом актера Евгения Цыганова
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Пластический хирург Мадина Байрамукова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась о возрастных изменениях во внешности актера Евгения Цыганова. Она дала несколько советов звезде.
После премьеры и громкого успеха новых «Мастера и Маргариты» к актерам фильма приковано повышенное внимание. Все обсуждают красоту и красивую грудь Юлии Снигирь и выражение лица Евгения Цыганова. Мы попросили известного пластического хирурга Мадину Байрамукову изучить фото Цыганова и посоветовать актеру те процедуры, которые ему стоило бы сделать.
«С первого взгляда мы видим, что имеем дело с пастозностью лица, которая характеризуется общей отечностью, рыхлостью кожных покровов и достаточно выраженным птозом. Это обусловлено нарушением лимфооттока. Обычно пастозность присуща людям с типом старения, который еще называют «деформационно-отечный». Какие бы процедуры я бы посоветовала сделать? Понятно, что амплуа актера не позволяет ему критично менять внешность, но можно буквально несколькими штрихами визуально улучшить ситуацию. Поскольку есть достаточно выраженный дефицит объемов в скуловой области, я бы сделала ему филлинг на основе препаратов либо гиалуроновой кислоты, либо гидроксиапатита кальция. И то, и другое идеально подходит для создания более четких контуров».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт отметила, что стоило бы немного увеличить объем в средней трети лица и в скуловой области. Носогубные морщины можно не трогать, чтобы сохранить естественность. Мадина рекомендует Цыганову немного подколоть угол нижней челюсти таким образом, чтобы восполнить утраченный с возрастом объем костного угла. Обычно это достаточно рано начинает выдавать возраст вследствие «обмыливания».
«На фото мы видим заметные брыли, поскольку у него гипертрофирована мышца платизма. Ее можно расслабить, вмешательство не будет заметно невооруженным глазом, но зато мы получим хороший эстетический, еле уловимый эффект. Конечно, надо работать с нижним веком — там мы видим грыжу и с ней лучше бороться сейчас, пока нет избытка кожного лоскута. Можно сделать трансконъюктивальную блефаропластику нижних век — это бесшовный операционный метод, после которого не останется никаких шрамов, все заживет «в ноль» - не станет предательских мешков под глазами, которые обычно придают лицу усталый вид».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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