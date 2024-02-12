«Никто никогда в жизни не догадается»: раскрыт секрет моложавого вида Марка Тишмана
© Starface.ru
Пластический хирург Мадина Байрамукова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась о внешности певца Марка Тишмана и раскрыла секрет его моложавого вида.
Выпускник «Фабрики звезд», Марк Тишман в этом году отметит круглую дату — 45 лет. Однако глядя на него, сложно поверить, что певцу уже далеко за сорок. Мы попросили пластического хирурга Мадину Байрамукову изучить по фото внешность Тишмана и выяснить: его отличный внешний вид – результат здорового образа жизни, генетики или пластики.
«Можно сказать, что Марк еще при рождении сорвал куш, поскольку у него от природы – мускульный тип старения. Это означает, что у него – сильно развитые мышцы лица, довольно четкий овал лица, нет ярко-выраженного птоза и брылей, кожа долгое время остается упругой и плотной. К тому же видно, что и сам Марк поддерживает то, что дано ему генетически. Он явно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, заботится о себе. У него за последние годы не было колебаний с весом, именно поэтому он выглядит так хорошо».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
По словам эксперта, единственное, чему подвержены с возрастом люди с таким типом старения — это скелетизация лица, то есть западение глазниц, появление носослезной и носогубной борозды, проваливание щек. Все это происходит из-за очень тонкого слоя подкожного жира. У людей такого типа и в юном возрасте его нет, а с годами становится все меньше.
«Но эта проблема очень легко решается армированием с помощью полимолочной кислоты (что не только подтягивает овал лица, но и дает легкий объем), а также введением дермальных филлеров. Причем если делать эти процедуры вовремя, не дожидаясь явных возрастных изменений, то никто никогда в жизни не догадается, что вы обращались к косметологу — будет создаваться полное впечатление, что просто вы так красиво стареете. Впрочем, Марк действительно красиво взрослеет (стареет по отношению к нему сказать не поворачивается язык) и при соблюдении всех рекомендаций сможет еще долго оставаться в отличной форме».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова высказалась о трансплантации жировой ткани у Аллы Довлатовой.