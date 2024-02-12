«Никто никогда в жизни не догадается»: раскрыт секрет моложавого вида Марка Тишмана

«Но эта проблема очень легко решается армированием с помощью полимолочной кислоты (что не только подтягивает овал лица, но и дает легкий объем), а также введением дермальных филлеров. Причем если делать эти процедуры вовремя, не дожидаясь явных возрастных изменений, то никто никогда в жизни не догадается, что вы обращались к косметологу — будет создаваться полное впечатление, что просто вы так красиво стареете. Впрочем, Марк действительно красиво взрослеет (стареет по отношению к нему сказать не поворачивается язык) и при соблюдении всех рекомендаций сможет еще долго оставаться в отличной форме».