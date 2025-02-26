«Надо поставить клеймо»: почему Виктор Логинов выбрал жену на 23 года моложе

«Да и что мы хотим от рожденного 13 февраля свободолюбивого, воздушного «Водолея», да еще и революционной «четверки»? Удержать его внимание крайне сложно, поэтому и личная жизнь у Виктора бурная и всегда новая. Он вполне способен очаровать женщину любого возраста: высокий, большой, сильный, с очаровательной улыбкой, с потрясающим чувством юмора и настоящим мужским очарованием. Что в нем нашла юная особа, моложе на 23 года? Это покажет только время. Не устану повторять, что поколение 90-х иное, они однозначно мудрее, умнее и свободнее, чем были мы в их возрасте. При общении с ними мне иногда кажется, что я говорю с ровесником. И это комплимент»,