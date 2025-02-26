«Надо поставить клеймо»: почему Виктор Логинов выбрал жену на 23 года моложе
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Говоришь, Виктор Логинов – думаешь, Гена Букин. И какие бы самые талантливые роли не сыграл этот актер, он навсегда сроднился со своим народным персонажем. В реальной жизни 49-летний мужчина выбрал в спутницы девушку на 23 года моложе него. Актриса Мария Гуськова стала женой знаменитости. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», в чем причина такого выбора, и нормально ли это?
«Дело в том, что причин может быть несколько. Начиная от нереализованного отцовского инстинкта, который у некоторых мужчин гипертрофирован, до одержимого желания за счет юной девушки сохранить свою молодость и доказать всему миру, что он еще «ого-го», а особенно той самой, которая не оценила его в далеком прошлом. И неважно, сколько лет назад его отвергли, это будет жить в его подсознании всегда, а каждая последующая избранница будет моложе предыдущей»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что женщины обычно способны «проработать» свои травмы, а вот мужчины в большинстве своем уверены, что с ними все в порядке и с упованием продолжают ходить по замкнутому кругу. Анна напомнила, что актерская профессия предполагает демонстрацию красоты, успехов, достижений, достатка и удачной личной жизни.
«Да и что мы хотим от рожденного 13 февраля свободолюбивого, воздушного «Водолея», да еще и революционной «четверки»? Удержать его внимание крайне сложно, поэтому и личная жизнь у Виктора бурная и всегда новая. Он вполне способен очаровать женщину любого возраста: высокий, большой, сильный, с очаровательной улыбкой, с потрясающим чувством юмора и настоящим мужским очарованием. Что в нем нашла юная особа, моложе на 23 года? Это покажет только время. Не устану повторять, что поколение 90-х иное, они однозначно мудрее, умнее и свободнее, чем были мы в их возрасте. При общении с ними мне иногда кажется, что я говорю с ровесником. И это комплимент»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что не стоит обвинять Виктора во всех смертных грехах, иначе «надо поставить клеймо» на половине представителей шоу-бизнеса и кинематографической элиты.
«Однозначно, нужно время, чтобы понять, подходят они друг другу или нет. А Виктор молодец, что не обращает внимания на общественное мнение. «Собаки лают – караван идет». Главное, чтобы эта пара была по-настоящему счастлива здесь и сейчас. Ведь жизнь у нас одна, и тратить ее на сомнения и страхи просто непозволительная роскошь!»
Анна Осипова
Сваха
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