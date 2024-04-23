«Ряд проблем»: что не так с лицом 41-летней Анастасии Стоцкой

Певица Анастасия Стоцкая не раз признавалась, что она — частый гость у косметологов. Она постоянно ходит на процедуры, в курсе всех уходовых новинок. Сайт «Страсти» попросил врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить по фото внешность певицы – насколько подходят ей процедуры, и что бы она еще предложила бы для улучшения ситуации.

Специалист подчеркнула, что все люди меняются с возрастом. У кого-то начинается пастозная отечность, кто-то перестает следить за своим питанием и полнеет. Самое главное в таких случаях, понять причину. Нужно понять, не связаны ли изменения с проблемами со здоровьем.