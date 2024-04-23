«Ряд проблем»: что не так с лицом 41-летней Анастасии Стоцкой
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Певица Анастасия Стоцкая не раз признавалась, что она — частый гость у косметологов. Она постоянно ходит на процедуры, в курсе всех уходовых новинок. Сайт «Страсти» попросил врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить по фото внешность певицы – насколько подходят ей процедуры, и что бы она еще предложила бы для улучшения ситуации.
Специалист подчеркнула, что все люди меняются с возрастом. У кого-то начинается пастозная отечность, кто-то перестает следить за своим питанием и полнеет. Самое главное в таких случаях, понять причину. Нужно понять, не связаны ли изменения с проблемами со здоровьем.
«На фото Анастасии Стоцкой, которые появились в Сети, мы видим несколько отечное, птозное лицо. Возможно, это просто неудачный ракурс — порой бывает, что и свет падает неправильно, и просто человек в этот день не в самой лучшей форме. Конечно, более подробные рекомендации можно дать лишь при личной консультации, потому что полагаться только на фото не вполне корректно. Вот так заочно что-то говорить достаточно сложно. Но здесь можно сказать, что необходимо поработать над правильным питанием. Возможно, выстроить схему тренировок».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Косметолог посоветовала Анастасии задуматься о верхней и нижней блефаропластике. Даже если в жизни звезды есть косметологи и аппаратные процедуры, это не всегда помогает, особенно если есть грыжа. Мадина заметила на фото у певицы грыжу нижнего века.
«Также Анастасии можно поработать над носогубной складкой, чтобы сделать ее менее заметной. Возможно, есть смысл удалить комки Биша, скорректировать слизистую. Это сделало бы лицо более фактурным. Ну и, конечно, нужно продолжать делать аппаратные процедуры. Может, есть смысл изучить новинки на бьюти-рынке — вполне вероятно, что Анастасия нашла бы для себя какие-то инновационные процедуры, которые решают ряд проблем с тонусом кожи, морщиной и птозом».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист обратила внимание на такие процедуры, как игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Можно воспользоваться одной методикой, можно сделать сочетанные методики.
Косметолог подчеркнула, что Стоцкая выглядит нормально и может не делать процедуры, если она довольна своим внешним видом. Ведь специалисты могут только дать совет, а человек сам уже делает выбор.
Ранее хирург Байрамукова заявила, что сваха Роза Сябитова испортила лицо филлерами.