«Быстро и с огоньком»: сваха рассказала, что на самом деле связывает Лепса с 18-летней красавицей
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Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что связывает певца Григория Лепса с 18-летней девушкой по имени Аврора. В СМИ появились слухи о свадьбе 61-летнего артиста с красавицей, которая годится ему в младшие дочери. Специалист порассуждала на эту тему и представила две версии событий.
«Первая и самая логичная — это банальный пиар. Наши звезды любят пустить «пыль в глаза и накинуть пуха», когда раскручивается какая-то новая молодая звездочка, а надо это сделать быстро и с огоньком. Я не удивлюсь, если через несколько месяцев мы услышим творение юного дарования, но тот путь, который обычно проходят молодые таланты, прежде чем блеснуть на большой сцене, ей уже проходить не нужно, так как она под крылом великого Лепса, который пошел самым простым путем – это заинтриговать публику якобы романом с молоденькой девушкой».
Анна Осипова
Сваха
При этом сваха не исключает, что певец может испытывать к молоденькой спутнице некоторые чувства. Но, по ее мнению, этот вариант нежизнеспособен.
«Дело в том, что Григорий человек щедрой души и ему крайне необходимо проявлять о ком-то заботу и не просто заботу, а подарить счастливый билет в будущее красивой девушке, которая сама вряд ли этого добилась бы, либо у нее ушло на это колоссальное количество времени. Лепс «играется» после развода. Как всем понятно, назад его никто не принял, а заводить что-то новое и серьезное нет ни сил, ни желания. А что-то легкое, воздушное, молодое и смотрящее на него с искренним обожанием — почему нет?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха также прокомментировала отношения с такой большой разницей в возрасте. Анна Осипова призналась, что часто видит такую картину – чем выше статус мужчины, тем моложе рядом с ним спутница. Она назвала Лепса «роскошным мужчиной», который может себе это позволить.
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