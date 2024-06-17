«Быстро и с огоньком»: сваха рассказала, что на самом деле связывает Лепса с 18-летней красавицей

«Дело в том, что Григорий человек щедрой души и ему крайне необходимо проявлять о ком-то заботу и не просто заботу, а подарить счастливый билет в будущее красивой девушке, которая сама вряд ли этого добилась бы, либо у нее ушло на это колоссальное количество времени. Лепс «играется» после развода. Как всем понятно, назад его никто не принял, а заводить что-то новое и серьезное нет ни сил, ни желания. А что-то легкое, воздушное, молодое и смотрящее на него с искренним обожанием — почему нет?»