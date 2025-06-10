«Родила не от того мужчины»: почему Ирина Салтыкова до сих пор зла на бывшего мужа

«В Ирине говорит обида на Виктора и в лице него – на весь Мир. Легко сказать «прости и отпусти», но не каждый так умеет. Думаю, такое отношение к Салтыкову обуславливается его отсутствием в жизни их общей дочери, Алисы. Можно сказать, что он лишил ее такой важной и необходимой для любой девочки, отцовской любви. Это досадное чувство вины матери перед ребенком за то, что «родила не от того мужчины» порождает ненависть к нему на долгие годы, с которой очень трудно справиться в одиночку»,