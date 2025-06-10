«Родила не от того мужчины»: почему Ирина Салтыкова до сих пор зла на бывшего мужа
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Артисты Ирина и Виктор Салтыковы развелись много лет назад, но до сих пор продолжают описывать свой брак в самых черных тонах и обвинять друг друга в проблемах. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о прошлом звезд и предположила, почему экс-супруги делятся неприятными воспоминаниями.
«Ирина Салтыкова – сильная леди с железным характером, которая всего в своей жизни способна добиваться сама. Брак с Виктором Салтыковым дал ей большие возможности для самореализации: популярную фамилию и нужные связи, а все остальное она сделала сама, учитывая ее коммерческую хватку, умение трудиться, упорство «Тельца» и, безусловно, роскошную внешность. Поэтому, когда говорят, что все это ей дал Виктор Салтыков – это не совсем так. Возможности даются многим, но не все умеют ими правильно распорядиться. Так вот Ирина смогла»,
Анна Осипова
Сваха
Не секрет, что в каждом интервью, Ирина нелицеприятно отзывается о бывшем супруге: «Плохой муж, плохой отец, алкоголик, абьюзер».
«В Ирине говорит обида на Виктора и в лице него – на весь Мир. Легко сказать «прости и отпусти», но не каждый так умеет. Думаю, такое отношение к Салтыкову обуславливается его отсутствием в жизни их общей дочери, Алисы. Можно сказать, что он лишил ее такой важной и необходимой для любой девочки, отцовской любви. Это досадное чувство вины матери перед ребенком за то, что «родила не от того мужчины» порождает ненависть к нему на долгие годы, с которой очень трудно справиться в одиночку»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха уверена, что если бы у Ирины сложилась счастливая личная жизнь, а рядом был бы мудрый и сильный мужчина, то этих обид на бывшего мужа не было бы и в помине, а у Алисы появился бы добрый друг в лице маминого спутника жизни, что только положительно бы повлияло на отношения между всеми.
«Но Ирина не доверяет мужчинам и производит впечатление женщины материальной, конкретной и не нуждающейся в сильном мужском плече, что отталкивает сильных мужчин и притягивает слабых. Вероятней всего, это только видимость и в глубине души Ирина маленькая, беззащитная девочка, которая жаждет любви и безопасности. Ирине надо снять маску с надписью «не влезай – убьет» и выпустить, наконец, эту трогательную девочку в Мир, которая уже давно жаждет любить и быть любимой»,
Анна Осипова
Сваха
Анна подчеркнула, что стать по-настоящему счастливыми можно в любом возрасте.
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