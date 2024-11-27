«Разница менталитетов дает только фору»: почему Екатерина Андреева вышла замуж за иностранца

Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти» о том, почему Екатерина Андреева вышла замуж за иностранца и как он смог ее очаровать. Напомним, что телеведущая счастлива в браке с сербом Душаном Перовичем.

«Как он покорил Екатерину? Такую красивую, стойкую и невозмутимую леди? На самом деле, все очень просто. Даже самая сильная женщина в глубине души мечтает превратиться в маленькую девочку рядом с сильным и заботливым мужчиной. Он позволил ей быть самой собой, без каких-либо условий. Рядом с мужем Екатерина может быть любой: сильной и слабой, красивой и не очень, с хорошим настроением или разгневанная, звездой телеэкрана или обычной женщиной», – убеждена Анна.

По словам свахи, такая мужская мудрость является фундаментом крепких счастливых отношений на долгие годы. Ведь природа создала мужчину, чтобы быть всегда нужным своей женщине и своей семье, а многие современные женщины забывают об этом.

«А разница менталитетов дает только фору в отношениях супругов. В отличие от России, где мужчин на 10 млн меньше, чем женщин, по статистике в Европе их в десятки раз больше. Они более бережно относятся к своим спутницам, нежели наши соотечественники. Для них важна ценность женщины, они уважают ее профессию, берегут ее здоровье и вряд ли бывает так, что европейская женщина, придя домой после рабочего дня, вдруг встает к плите, чтобы накормить семью, а ее благоверный в это время будет возлежать на диване. Поэтому, еще большой вопрос, с кем сложнее построить отношения, с русским мужчиной или иностранцем», – поделилась сваха.

Анна подчеркнула, что сложности есть везде, и неважно, кто это, русский Иван или заграничный Джон.

«А так как, миром правит любовь, то и в паре Екатерины и Душана она точно есть. Иначе, их союз не продержался бы долгие годы, а Екатерина бы вряд ли так потрясающе выглядела в своем зрелом возрасте. А так роскошно выглядят только нежно любимые и любящие женщины!» – добавила сваха.

Полный материал о том, кем в детстве мечтала стать Екатерина Андреева, как познакомилась с мужем-иностранцем и почему спокойно относится к конфузам в прямом эфире, читайте здесь.