«Я посмотрела и подумала»: Буланова намекнула на физическую форму бывшего мужа Радимова после его пародии

Певица Татьяна Буланова отреагировала на пародию бывшего мужа Владислава Радимова, который повторил движения ее танцоров. Артистка после этого сказала, что ему «надо взяться за себя», намекнув на не лучшую физическую форму бывшего футболиста.

Комментарий по поводу видео Радимова Буланова дала в интервью Ксении Собчак. Журналистка поинтересовалась, не обидело ли ее видео с танцами бывшего мужа.

«Я посмотрела и подумала: надо ему взяться за себя после этой пародии. Думаю, он захотел быть в тренде. В принципе, у него всегда это было», - поделилась певица и добавила, что ей все равно».

Напомним, коллектив артистки оказался в центре внимания после того, как на простую хореографию танцоров обратили внимание в Сети. Буланова объяснила, что танцоры были уставшими после тяжелого переезда. Они решили, что никто не обращает внимание, и решили себе позволить «энергосберегающие» движения, говорит артистка.

Также исполнительница рассказала, почему испортились ее отношения с футболистом.