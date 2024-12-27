«Пухлые, чувственные губы»: что делала со своим лицом Люся Чеботина

«Вряд ли популярная исполнительница делала пластику: черты лица прежние, какими и были в юности, анатомические особенности также не стали выглядеть иначе. Но видно, что Люся следит за кожей и посещает косметолога. От природы у певицы пухлые, чувственные губы, следов филлера я не вижу. Возможно, введен филлер в верхнюю губу, чтобы выровнять их с нижней, но едва ли больше 0,3 мл»,