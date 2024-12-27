«Пухлые, чувственные губы»: что делала со своим лицом Люся Чеботина
© Tarakanov Vadim/East News
Певица Люся Чеботина является одной из эффектных певиц в российском шоу-бизнесе. Она выбирает яркие наряды и выглядит на красных дорожках безупречно. Некоторые уверены, что просто косметикой такого эффекта невозможно добиться. Врач косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова в беседе с сайтом «Страсти» по фото певицы попыталась определить, делала ли Чеботина какие-то пластические операции и как ухаживает за лицом.
«Вряд ли популярная исполнительница делала пластику: черты лица прежние, какими и были в юности, анатомические особенности также не стали выглядеть иначе. Но видно, что Люся следит за кожей и посещает косметолога. От природы у певицы пухлые, чувственные губы, следов филлера я не вижу. Возможно, введен филлер в верхнюю губу, чтобы выровнять их с нижней, но едва ли больше 0,3 мл»,
Наталья Рябинова
Врач косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики
Эксперт предположила, что из процедур Люся периодически делает RF лифтинг и поверхностные химические пилинги - глюконолактоновый и феруловый.
«Кожа сияет, значит, соблюдается схема домашнего ухода: очищающее средство и тоник по типу кожи, сыворотка для сияния. Поскольку певица регулярно накладывает яркий макияж, то точно пользуется гидрофильным маслом, чтобы удалить с лица грим. Тип кожи у Люси нормальный, это большая редкость. Но певице явно приходится постоянно ухаживать за кожей, чтобы не усугубить ее состояние»,
Наталья Рябинова
Врач косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики