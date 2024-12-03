«Благодаря операциям выглядит на 10 лет моложе»: пластический хирург о внешности Антона Макарского
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Певец Антон Макарский утверждает, что любит естественную красоту, однако не скрывает, что в прошлом решился на ринопластику. Насколько помогает она ему сейчас и какие вмешательства еще были в жизни 49-летнего артиста, сайту «Страсти» рассказал звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
«Антон Макарский действительно выглядит хорошо. Надо отдать должное, этот артист тщательно следит за собой. Он и правда выполнил ринопластику, которая позволила ему иметь более правильную, пропорциональную форму носа. Ведь раньше его нос был длиннее, кончик был широким и, если говорить языком хирургов, скорее всего, «кивающим». То есть опора хряща кончика носа не удерживала кожный чехол. Поэтому, например, при оскале или натяжении губы вниз, кончик носа наклонялся книзу. Точно я этого не могу утверждать, но предположить исходя из его ранних фотографий, можно. Ринопластика как раз в таких ситуациях проводится для укрепления самого кончика носа, чтобы он не склонялся и не «кивал» книзу. Антону эта операция была нужна, потому что с возрастом кожный чехол носа как бы съезжает вниз, опускается и изначально «кивающий» кончик начинает будто бы сгибаться книзу, свисая больше, обнажается спинка и даже появляется некоторая горбинка. В целом происходит старение носа значительно быстрее, чем у других»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам эксперта, артист выполнил и ряд стандартных «мужских» операций. В частности, пластику верхних и нижних век.
«В области нижних век ему убрали грыжи, выполнив операцию трансконъюктивально – то есть через слизистую, никаких разрезов на коже при этом не осталось. Также ему удалили небольшой участок кожи в области верхнего века. Все было сделано очень красиво, естественно, без очевидности результата. Это очень важно. Ведь многие мужчины не решаются на пластику, боясь быть измененными»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, хирург предположил, что была выполнена липосакция подбородка. Потому что овал лица у Антона достаточно подтянутый, нет избыточного жира, провисаний мягких тканей лица и кожи. Выполняется эта операция через два небольших прокола за ушами без образований каких-либо рубцов и дает эффект омоложения, подтянутости нижней зоны лица.
Также Макарский прибегнул к ряду косметологических процедур, таких как фототерапия, безоперационный SMAS-лифтинг, который поддерживает среднюю и нижнюю зоны лица.
«Такие процедуры полезны даже после липосакции подбородка. В течение жизни их можно выполнять регулярно. Также, возможно, была лазерная шлифовка лица или области век для поддержания хорошего качества кожи. Эти процедуры в сочетании с ринопластикой, блефаропластикой и липосакцией подбородка позволяют Антону выглядеть моложе лет на десять, создавая ему благородный, ухоженный вид»
Сергей Свиридов
Пластический хирург