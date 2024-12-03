«Благодаря операциям выглядит на 10 лет моложе»: пластический хирург о внешности Антона Макарского

Кроме того, хирург предположил, что была выполнена липосакция подбородка. Потому что овал лица у Антона достаточно подтянутый, нет избыточного жира, провисаний мягких тканей лица и кожи. Выполняется эта операция через два небольших прокола за ушами без образований каких-либо рубцов и дает эффект омоложения, подтянутости нижней зоны лица.

Также Макарский прибегнул к ряду косметологических процедур, таких как фототерапия, безоперационный SMAS-лифтинг, который поддерживает среднюю и нижнюю зоны лица.