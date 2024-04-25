Психолог Самбурский считает, что Меладзе испытывает кризис из-за проблем в карьере

После скандала на корпоративе в Дубае Валерий Меладзе столкнулся с критикой россиян и отменой концертов. Артист уехал из страны и теперь выступает только на частных мероприятиях. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский рассказал, как певец переживает творческий кризис. По его мнению, Валерий испытывает «ломку».

Эксперт считает, что Меладзе страшно остаться без внимания публики, народной любви и гастролей.

«Кризис идентичности у людей проходит в подростковом возрасте, когда они ищут место в обществе. А у артистов этот кризис происходит каждый раз, когда популярность проходит пики и спады. Певцы, которые ранее были измучены гастролями, через несколько дней невостребованности сталкиваются с мощным кризисом», — высказался психолог.

Эксперт отметил, что Валерий — яркий, харизматичный мужчина, который легко общается с аудиторией. Для его типажа характерна потребность в восхищении и любви.

«Типаж Валерия Меладзе – творец, он имеет достаточно таланта, чтобы исполнять собственные песни, которые говорят о человеке больше, чем он сам. Валерий предпочитает, чтобы о нем судили по творчеству, хотя он знает, что на скандалах можно получить больше обсуждений», — считает Станислав.

«Если судить об артистах по материалам желтой прессы, наше место, как минимум, в сумасшедшем доме или на необитаемом острове. Хотя большинство коллег, на самом деле, – абсолютно нормальные люди», — говорил Валерий порталу Zvuki.ru.

Психолог считает, что Меладзе сможет реанимировать карьеру, но для этого ему нужно «адаптироваться к изменениям» и «находить новые формы самовыражения».

Полный текст сайта «Страсти» о жизни Валерия Меладзе после 2022 года читайте здесь.