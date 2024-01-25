Психолог Инна Мирная объяснила феномен успеха актера Александра Петрова

Александр Петров считается самым востребованным актером современности. В его фильмографии много знаковых проектов: «Текст», «Лед», «Стрельцов», «Притяжение». Отметим, что Александр является одним из немногих актеров, покоривших отечественное кино и снявшихся в Голливуде. И это, несмотря на неоднозначную реакцию публики. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила феномен успеха актера.

Каким было детство актера?

Александр родился в семье, далекой от творчества. В юношеские годы спорт занимал главное место в жизни Петрова: он увлекался футболом и мечтал о больших победах. Получив травму, актеру пришлось уйти из спорта. При этом у него остались целеустремленность и стойкое убеждение: результат зависит от усилия. По мнению психолога Инны Мирной, благодаря спортивной закалке Петров обрел внутренний стержень. Это позволило ему стать таким, каким мы его знаем, – человеком, не страдающим синдромом самозванца.

«Актер производит впечатление «своего» парня: иногда агрессивного, но способного на поступки. В этом ему помогают заурядная внешность и юность, которая была, как у всех, с драками и пьянками. В нем осталось много энергии после ухода из футбола, но благодаря спортивному характеру Петров стремился правильно реализовать потенциал. Из всех обстоятельств, с которыми ему приходилось сталкиваться, он построил фундамент для своего роста», — высказалась психолог.

В одном интервью Александр признался, что считает себя фаталистом. Кроме того, он убежден, что все в его жизни было не просто так.

«Моя жизнь развивается по определенным этапам, и это закономерно. Везде должна быть своя математика, своя стратегия. Если идти, не зная куда, то и придешь непонятно куда. А если есть четкое понимание, чего ты хочешь, то дальше остается только идти к цели», — цитирует Кинопоиск архивное интервью актера.

Влияние типа личности

«У Александра Петрова прослеживается здоровый нарциссизм. Люди с таким психотипом склонны бороться за свои права и преувеличивать собственную значимость. Недаром Петров замахнулся на Голливуд и «Оскар»: он ставит перед собой цель и достигает ее любыми способами. Еще одним признаком нарциссического компонента является высокая требовательность не только к себе, но и к окружающим. Мы знаем, что Александр — частый возмутитель спокойствия на съемочной площадке. Он не раз беззастенчиво делал замечания коллегам, шел с ними на конфликт «во имя общего дела»», — считает психолог.

Эксперт отметила, что людям с таким типом личности всегда будет мало достигнутого. Вот почему его стремительное движение вверх является закономерным.

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