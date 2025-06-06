«Психика не выдерживает таких перегрузов»: чем опасны скачки веса у Максима Фадеева
© Tarakanov Vadim/East News
Продюсер Максим Фадеев несколько лет назад удивил общественность своим похудением на более чем 100 кг. Он даже сделал фото, на котором позировал, уместившись в одну штанину. Поклонников интересовал способ похудения звезды, и он раскрыл его – водная диета. Это очень удивило пользователей Сети. Не так давно мужчина принял участие в шоу, где зрители отметили, что он прибавил в весе. Терапевт, врач-диетолог, паразитолог и нутрициолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал методы похудения продюсера и рассказала, вредны ли такие скачки веса.
«Из интервью Максима Фадеева о способе его похудения, как это часто бывает, была вырвана всего одна фраза. И все решили, что продюсер похудел за счет одной единственной процедуры – он выпивал с утра в течение 30мин 700г горячей воды с капелькой оливкового масла. Все же любят истории про волшебные таблетки, вот и вычленили из всего интервью волшебную воду. Хотя на самом деле он рассказывал, что худел, выполняя целый комплекс мероприятий», – поделилась специалист.
По ее словам, во-первых, он скорректировал свое питание под контролем врача-диетолога. Во-вторых, постарался минимизировать стрессовые ситуации.
«Думаю, ни для кого не секрет, что стресс довольно часто является фактором провокатором повышенного аппетита», – отметила специалист.
В-третьих, он добавил регулярную физическую активность, а также дополнительные косметологические процедуры, такие как душ Шарко и массаж, которые помогают активизировать процессы детоксикации благодаря стимуляции лимфотока, улучшать циркуляцию крови, а также положительно влияют на психологическое состояние человека.
«Похудение – это целый комплекс, а не что-то одно. Причем в разных источниках пишут по-разному. Кто-то говорит только об утренней воде, кто-то о горячей воде 3 раза в день. Но факт остается фактом. Горячая вода на самом деле несет много пользы для организма. С утра она запускает обменные процессы в организме, снимает спазм за счет температурного воздействия на все сфинктеры желудочно-кишечного тракта, включая сфинктер Одди – конечная точка желчевыводящих путей, который часто спазмируется на фоне стрессов и поэтому желчь хуже выделяется в просвет двенадцатиперстной кишки. Горячая вода, таким образом, облегчает отхождение желчи, поддерживая процессы детоксикации, т.к. с желчью из организма выводятся жирорастворимые токсины, желчь стимулирует перистальтику кишечника и санирует его, поддерживая равновесие полезной и условно-патогенной микробиоты»,
Анна Цуканова
Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог
Специалист напомнила, что кто-то писал о горячей воде с лимоном, но лимон никак не ускоряет метаболизм. По словам Анны, он просто немного подкисляет воду и делает ее более приятной для питья.
«Максим Фадеев классно похудел за время самоизоляции на 127кг, что неудивительно при таком адекватном подходе. Единственно мне непонятно, зачем он стал так издеваться над своим организмом в дальнейшем. Он специально набрал вес, тестируя влияние различных продуктов на его организм. Это странно в современных условиях, потому что есть анализы на пищевую непереносимость и на их основе можно составить безопасный для конкретного человека список продуктов»,
Анна Цуканова
Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог
Нутрициолог похвалила Максима за сброс веса, но считает, что такой эффект за год – это слишком быстро. Она также предположила, что продюсер не колол «Оземпик» для похудения, но правду узнать можно только из первых уст.
«Как правило при быстром похудении возникает интоксикация организма за счет резкого выброса жирорастворимых токсинов, которые выходят из накопленной жировой ткани. К тому же и кожа может сильно обвиснуть. Хотя в этом ему помогли массаж и душ Шарко, т.к. они тонизируют кожу и не позволяют ей обвиснуть как у шарпея. Для организма, в любом случае, быстрые и весомые скачки веса не являются благоприятными. Это весомо сказывается на сердечно-сосудистой системе, печени и опорно-двигательном аппарате, особенно суставах. Лучше худеть дольше по времени, но зато это будет более безопасно и в этом случае легче сохранить итоговый вес. После резких сбросов веса зачастую люди в перспективе срываются и набирают еще больший вес. Психика не выдерживает таких перегрузов. Поэтому фраза «тише едешь – дальше будешь» как никогда актуальна в вопросах похудения», – убеждена специалист.
Ранее диетолог Цуканова предупредила, что гранат может чрезмерно понизить давление.