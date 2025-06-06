«Психика не выдерживает таких перегрузов»: чем опасны скачки веса у Максима Фадеева

«Из интервью Максима Фадеева о способе его похудения, как это часто бывает, была вырвана всего одна фраза. И все решили, что продюсер похудел за счет одной единственной процедуры – он выпивал с утра в течение 30мин 700г горячей воды с капелькой оливкового масла. Все же любят истории про волшебные таблетки, вот и вычленили из всего интервью волшебную воду. Хотя на самом деле он рассказывал, что худел, выполняя целый комплекс мероприятий», – поделилась специалист.

По ее словам, во-первых, он скорректировал свое питание под контролем врача-диетолога. Во-вторых, постарался минимизировать стрессовые ситуации.

«Думаю, ни для кого не секрет, что стресс довольно часто является фактором провокатором повышенного аппетита», – отметила специалист.

В-третьих, он добавил регулярную физическую активность, а также дополнительные косметологические процедуры, такие как душ Шарко и массаж, которые помогают активизировать процессы детоксикации благодаря стимуляции лимфотока, улучшать циркуляцию крови, а также положительно влияют на психологическое состояние человека.