Врач рассказала, кому лучше отказаться от употребления гранатов

Гранат на протяжении веков используется не только в кулинарии, но и в медицине. Сайт «Страсти» узнал у врача-терапевта, диетолога, паразитолога, нутрициолога, сомнолога Анны Цукановой, какими полезными свойствами для человека обладает этот плод и сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма.

Как уточнила специалист, гранат не калориен. На 100г всего 83-85ккал; белки -1.67г; жиры - 1.2г; углеводы - 18.7г, из них сахара около 13.6г; клетчатка 4 г.

Гранат содержит много полезных веществ:

Витамины: С, К, группы В (В1, В2, В3, В5, В6), которые поддерживают работу иммунной системы, свертывающей системы крови, а также участвуют в работе нервной системы и остеогенезе.

Минералы: калий, кальций, магний, которые необходимы для здоровья костей, зубов и поддержании работы сердца.

Антиоксиданты – пуникалагин (мощнее чем антиоксиданты из зеленого чая и вина), танины и антоцианы, которые относятся к группе полифенолов и участвуют в процессах нейтрализации свободных радикалов, борются с окислительным стрессом.

Органические кислоты - лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая, винная, борная. Пуническая кислота используется в приготовлении гранатового масла, которое часто применяют в косметических целях.

Клетчатка – способствует процессам детоксикации, поддержании массы тела, регулирует уровень сахара в крови, регулирует работу кишечника.

Дубильные вещества, фитонциды, обладающие антисептическими и противовоспалительными свойствами.

По словам диетолога Цукановой, в день можно смело съедать один средний фрукт - около 200-300 г, это примерно один стакан зерен граната.

Полезные вещества содержатся не только в зернах граната, но также и в кожуре. Корки граната испокон веков использовались в лечебных целях. Чаще всего их применяют при различных кишечных проблемах (отравлении, диарее, расстройствах желудка), так как входящие в их состав танины обладают вяжущими свойствами. Как и зерна, корки также содержат витамины (С) и антиоксиданты (полифенолы), минералы (калий, кальций, магний), но и эфирные масла, обладающие антибактериальными и противовоспалительными эффектами.

Именно за счет эфирных масел отвар из корок граната можно использовать для полоскания ротовой полости и горла, улучшая состояние десен и борясь с воспалительными заболеваниями, в частности при ангине, а также для обеззараживания небольших порезов и ран.

При использовании корок граната важно помнить о возможных аллергических реакциях и индивидуальной чувствительности. При наличии серьезных заболеваний или перед началом лечения лучше проконсультироваться с врачом.

Польза граната

Благотворно влияет на все системы организма: сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, ЖКТ.

Положительно влияет на состояние кожи и полости рта.

Укрепляет иммунную систему за счет антиоксидантов, в частности, пуникалагина.

Помогает бороться с воспалительными процессами в организме, поэтому зачастую рекомендован в питании людей, страдающих артритами и артрозами.

Понижает артериальное давление, что полезно при гипертонии.

Улучшает память, а также участвует в профилактике болезни Альцгеймера.

Борется с бактериальными и грибковыми инфекциями.

Улучшает выносливость во время физических упражнений.

Защищает кожу от ультрафиолета

Вред граната

Как такового вреда употребление граната принести не может, конечно, если его не переедать. Избыток любого даже самого полезного продукта может вести к серьезным проблемам, особенно у чувствительных лиц. Самые частые проблемы, связанные с перееданием граната: