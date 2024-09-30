«Провыбирался»: почему тяжелобольной Андрей Губин не смог создать семью
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В жизни Андрея Губина было много ярких романов. Несмотря на востребованность у противоположного пола, артист так и не смог создать семью. Психолог Елена Ярикова считает, что у Губина не сложилась личная жизнь из-за высоких требований к женщинам.
«В какой-то момент Андрей устал от бурной, насыщенной событиями жизни. Сам он неоднократно говорил о предательствах со стороны девушек, что привело к потере доверия к людям. Увы, часто случается так, что мужчина переносит свой негативный опыт на новые отношения, и не каждая женщина готова с этим мириться. Возможно, Губин предъявлял завышенные требования к своей будущей «второй половинке». В народе говорят: «Провыбирался». То есть выбор у него был, но Андрей не мог довольствоваться кем-то, кто не соответствовал его высоким ожиданиям», — высказалась эксперт.
Елена Ярикова
Психолог
Психолог считает, что Губин, несмотря на болезнь, открыт для новых отношений. Вероятно, спутница вдохновит его на написание песен и возвращение на сцену.
«Сейчас, судя по последним интервью, Губин устал от затворничества и стремится вернуться к полноценной жизни. Первым шагом к этому стал его юбилейный концерт — долгожданное событие. Второй шаг — это его чувство юмора, с которым он стал шутить на тему девушек, которых называет «русалками». Это обнадеживает, ведь, возможно, Андрей готов к новому этапу в своей жизни, в том числе и в личных отношениях. И, возможно, скоро мы услышим от него новые, прекрасные песни. Надеемся, что его мир вновь засияет яркими красками, и Андрей Губин, которого мы любим и помним, как «мальчика-бродягу», порадует нас своим возвращением на большую сцену и новым творчеством», — резюмировала Елена.
Елена Ярикова
Психолог