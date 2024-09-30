«Провыбирался»: почему тяжелобольной Андрей Губин не смог создать семью

«Сейчас, судя по последним интервью, Губин устал от затворничества и стремится вернуться к полноценной жизни. Первым шагом к этому стал его юбилейный концерт — долгожданное событие. Второй шаг — это его чувство юмора, с которым он стал шутить на тему девушек, которых называет «русалками». Это обнадеживает, ведь, возможно, Андрей готов к новому этапу в своей жизни, в том числе и в личных отношениях. И, возможно, скоро мы услышим от него новые, прекрасные песни. Надеемся, что его мир вновь засияет яркими красками, и Андрей Губин, которого мы любим и помним, как «мальчика-бродягу», порадует нас своим возвращением на большую сцену и новым творчеством», — резюмировала Елена.