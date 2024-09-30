«Мальчик-бродяга»: как живет тяжелобольной Андрей Губин, покоривший сцену в 90-е

Певец Андрей Губин стал настоящей звездой на российской музыкальное сцене в 1990-е: его концерты посещали сотни тысяч человек, хиты без остановки «крутили» на радио, а сам он зарабатывал внушительные гонорары и буквально не пропадал с радаров СМИ. Однако в начале нулевых музыкант внезапно перестал выступать, начал вести затворнический образ жизни и всячески избегать любых интервью.

Сайт «Страсти» выяснил, почему Губин решил уйти со сцены, где он сейчас и планирует ли возвращаться на олимп отечественного шоу-бизнеса.

Творческий путь Андрея Губина

Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе в семье, далекой от творчества. Губин с детства увлекался музыкой и мечтал о карьере певца. Андрей начал музыкальную карьеру благодаря отцу, купившему ему гитару. Получив в подарок инструмент, подросток стал сочинять песни. В 14 лет он представил композицию «Мальчик-бродяга», с которой выступил в шоу «До 16 и старше». После школьного выпускного Губин поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, которое не смог окончить: учеба казалась ему утомительной и скучной.

В 1989 году он издал первый альбом «Я бомж», главной темой которого стали имеющиеся проблемы с жильем. Карьера Андрея вышла на новый уровень после участия в конкурсе «Славутич-94», где его заметил Леонид Агутин и предложил сотрудничество.

В 1996 году у Губина вышел альбом «Мальчик-бродяга», который принес ему славу и любовь публики. Через два года он отправился на гастроли в поддержку нового альбома по городам России, Белоруссии и Украины.

В 2000 году Андрей представил третий альбом «Было, но прошло». Музыкальные критики не оценили пластинку, назвав ее «слабой» и «проходной».

В 2003 году музыкант начал сотрудничество с другими артистами. Вместе с Ольгой Орловой он записал трек «Я всегда с тобой», а через год выступил с группой «Краски» под песню «Те, кто любит».

В 2004 году Губин написал композицию «Ла-ла-ла» для Жанны Фриске, открывшей дорогу для ее сольного творчества.

В начале нулевых Андрей приостановил карьеру из-за болезни: врачи выявили у него левостороннюю прозопалгию (клиническое понятие, объединяющее в себе все болевые синдромы, возникающие в области лица, — прим. «Страсти»). На протяжении 14 лет артист не выступал на сцене, не появлялся на светских мероприятиях и ТВ-шоу. В 2016 году он прервал молчание и заявил в интервью о творческом кризисе.

В 2020 году Губин опроверг слухи о возвращении на сцену. Андрей рассказал, что не намерен возобновлять карьеру, сотрудничать с продюсерами и писать песни для коллег.

В 2024 году артист появился на музыкальном конкурсе «Новая волна», чем спровоцировал новые слухи о своем возвращении в шоу-бизнес.

Проблемы со здоровьем Андрея Губина

По словам Губина, первые симптомы недуга начали появляться еще в 16 лет. Проблемы со здоровьем усугубились после увлечения косметологией в 26-летнем возрасте. Так, во время одной из процедур косметологи повредили музыканту лицевой нерв.

В 2023 году певец в эфире шоу «МАЛАХОВ» заявил, что боится «умереть каждый день»: он не может передвигаться и имеет проблемы с сердцем.

«Мне двигаться и дышать тяжело. Раньше в народе это называлось грудной жабой. А лечить её надо только спортом. Ещё врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на своём месте. У меня сердце бьётся с перебоями, я боюсь умереть каждый день, но я столько лет не умираю и думаю: интересно, всё-таки кто-то нас защищает», — говорил музыкант.

По словам Андрея, его состояние ухудшается каждый день. Артист чувствует, что «заживо гниет»: ему причиняют боль не только телодвижения, но и громкие звуки. Из-за недуга Губин стал вести затворнический образ жизни: он переехал в загородный дом в Подмосковье, чтобы жить вдали от шума.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — признался Андрей Woman.ru.

Несмотря на диагноз, Губин не сдается. По словам певца, он ежедневно занимается спортом, проходит обследования и надеется обрести счастье в личной жизни.

«Я достаточно волевой парень. Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: „Вы абсолютно здоровы“», — говорил Губин Super.ru.