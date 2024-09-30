«Мальчик-бродяга»: как живет тяжелобольной Андрей Губин, покоривший сцену в 90-е
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Певец Андрей Губин стал настоящей звездой на российской музыкальное сцене в 1990-е: его концерты посещали сотни тысяч человек, хиты без остановки «крутили» на радио, а сам он зарабатывал внушительные гонорары и буквально не пропадал с радаров СМИ. Однако в начале нулевых музыкант внезапно перестал выступать, начал вести затворнический образ жизни и всячески избегать любых интервью.
Сайт «Страсти» выяснил, почему Губин решил уйти со сцены, где он сейчас и планирует ли возвращаться на олимп отечественного шоу-бизнеса.
Творческий путь Андрея Губина
Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе в семье, далекой от творчества. Губин с детства увлекался музыкой и мечтал о карьере певца. Андрей начал музыкальную карьеру благодаря отцу, купившему ему гитару. Получив в подарок инструмент, подросток стал сочинять песни. В 14 лет он представил композицию «Мальчик-бродяга», с которой выступил в шоу «До 16 и старше». После школьного выпускного Губин поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, которое не смог окончить: учеба казалась ему утомительной и скучной.
В 1989 году он издал первый альбом «Я бомж», главной темой которого стали имеющиеся проблемы с жильем. Карьера Андрея вышла на новый уровень после участия в конкурсе «Славутич-94», где его заметил Леонид Агутин и предложил сотрудничество.
В 1996 году у Губина вышел альбом «Мальчик-бродяга», который принес ему славу и любовь публики. Через два года он отправился на гастроли в поддержку нового альбома по городам России, Белоруссии и Украины.
В 2000 году Андрей представил третий альбом «Было, но прошло». Музыкальные критики не оценили пластинку, назвав ее «слабой» и «проходной».
В 2003 году музыкант начал сотрудничество с другими артистами. Вместе с Ольгой Орловой он записал трек «Я всегда с тобой», а через год выступил с группой «Краски» под песню «Те, кто любит».
В 2004 году Губин написал композицию «Ла-ла-ла» для Жанны Фриске, открывшей дорогу для ее сольного творчества.
В начале нулевых Андрей приостановил карьеру из-за болезни: врачи выявили у него левостороннюю прозопалгию (клиническое понятие, объединяющее в себе все болевые синдромы, возникающие в области лица, — прим. «Страсти»). На протяжении 14 лет артист не выступал на сцене, не появлялся на светских мероприятиях и ТВ-шоу. В 2016 году он прервал молчание и заявил в интервью о творческом кризисе.
В 2020 году Губин опроверг слухи о возвращении на сцену. Андрей рассказал, что не намерен возобновлять карьеру, сотрудничать с продюсерами и писать песни для коллег.
В 2024 году артист появился на музыкальном конкурсе «Новая волна», чем спровоцировал новые слухи о своем возвращении в шоу-бизнес.
Проблемы со здоровьем Андрея Губина
По словам Губина, первые симптомы недуга начали появляться еще в 16 лет. Проблемы со здоровьем усугубились после увлечения косметологией в 26-летнем возрасте. Так, во время одной из процедур косметологи повредили музыканту лицевой нерв.
В 2023 году певец в эфире шоу «МАЛАХОВ» заявил, что боится «умереть каждый день»: он не может передвигаться и имеет проблемы с сердцем.
«Мне двигаться и дышать тяжело. Раньше в народе это называлось грудной жабой. А лечить её надо только спортом. Ещё врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на своём месте. У меня сердце бьётся с перебоями, я боюсь умереть каждый день, но я столько лет не умираю и думаю: интересно, всё-таки кто-то нас защищает», — говорил музыкант.
По словам Андрея, его состояние ухудшается каждый день. Артист чувствует, что «заживо гниет»: ему причиняют боль не только телодвижения, но и громкие звуки. Из-за недуга Губин стал вести затворнический образ жизни: он переехал в загородный дом в Подмосковье, чтобы жить вдали от шума.
«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — признался Андрей Woman.ru.
Несмотря на диагноз, Губин не сдается. По словам певца, он ежедневно занимается спортом, проходит обследования и надеется обрести счастье в личной жизни.
«Я достаточно волевой парень. Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: „Вы абсолютно здоровы“», — говорил Губин Super.ru.
Андрей Губин сегодня
В июле текущего года стало известно о возвращении Губина на сцену впервые за 19 лет. Различные СМИ начали распространять информацию о том, что музыкант выступит на фестивале «Новая волна» в Сочи 23 августа — на эту дату был запланирован творческий вечер, посвященный юбилею звезды.
В итоге концерт состоялся, однако, несмотря на обещания организаторов, певец так и не исполнил на нем ни одной песни, решив не покидать место зрителя. Во время творческого вечера хиты Губина исполнили коллеги: Филипп Киркоров, Александр Ревва, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие. В финале вечера все участники концерта спели хит «Мальчик-бродяга», а сам Губин вышел к коллегам с охапкой цветов и поблагодарил их.
Сразу после творческого вечера артист в разговоре с Telegram-каналом Mash представил новую песню «Покемон» и рассказал, что она была записана в Берлине еще два года назад, однако внешние обстоятельства помешали выходу композиции.
«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю. Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая», — привел певец слова из нового трека.
Помимо анонса песни, звезда во время беседы также рассказал, что планирует полноценно вернуться на сцену, однако для этого ему нужно решить проблемы со здоровьем.
«Я уверен, что вернусь на сцену! Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме», — поделился Губин.
Возвращение певца на сцену: мнение продюсера
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре со «Страстями» поделился мнением о потенциальном возвращении Андрея Губина на сцену. По его словам, возвращение звезды 90-х вполне реально, однако ажиотаж вокруг его фигуры скорее всего уже не будет прежним.
«Мы с ним даже пересекались на „Новой волне“. Я видел его состояние. Состояние было не очень хорошее. <…> То есть, чтобы вы понимали, он даже отказался выходить на сцену и петь. Он сидел, просто наблюдал за своими песнями, которые исполняют другие артисты в его собственный вечер. Вот. После того, как его очень долго не было на сцене, может ли состояться громкое возвращение? Я думаю, что да. Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить свое эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернется. <…> Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — поделился медиаменеджер.
Кроме того, продюсер признался, что в обозримом будущем Губин может попробовать свои силы в качестве полноценного продюсера.
«Конечно, он сейчас большую часть времени стал проводить на студии звукозаписи, вновь писать песни для молодых артистов. Не исключено, что он возьмет под свое крыло на продюсирование каких-то молодых артистов. Здесь уже полностью от Андрея зависит на самом деле, если у него появится та или иная команда, или уже появились сильные люди, которые будут его поддерживать и натаскивать, то у него все получится. Если нет, то мне очень жаль будет его честно искренне», — заявил Дворцов.
Личная жизнь Андрея Губина
В зените славы Андрей Губин был окружен бесчисленными поклонницами, которые были готовы осыпать его любовью. Однако, несмотря на ряд громких романов, певцу долго время не удавалось обрести семейное счастье. Все его возлюбленные покидали Губина, не сумев ужиться с его сложным характером и непомерными амбициями звезды.
Так, первой большой любовью артиста стала Елизавета Саутина. 19-летний исполнитель познакомился с ней случайно — девушка ехала в метро, а Андрей не смог пройти мимо. В день встречи певец сочинил знаменитую одноименную песню. Роман молодых людей развивался стремительно, влюбленные съехались, однако долго их счастье не продлилось. Влюбленные разошлись из-за постоянных гастролей Губина.
Спустя некоторое время музыкант начал встречаться с солисткой группы «Карамель» Люсей Кобевко. Их отношения продлились около полутора лет и завершились крайне болезненно для обоих. Как рассказывал Губин, причиной расставания стал конфликт характеров.
Следующей возлюбленной исполнителя стала певица и модель Татьяна Терешина. Однако этот союз просуществовал всего пару месяцев.
В 2017 году в эфире одной из телепрограмм певец Максим Кваснюк заявил, что он является внебрачным сыном Губина, рожденным после гастролей артиста в Донецке в 1995 году. Исполнитель свою связь с молодым человеком отрицал и потребовал провести ДНК-тест, который опроверг наличие родственной связи.
В августе 2024-го артист посетил фестиваль «Новая волна», однако самым интересным в появлении исполнителя на мероприятии стала его компания — вместе с Андреем журналисты заметили его новую даму сердца. При этом деталями отношений артист пока делиться не спешит — Губин даже не взял избранницу на концерт, чтобы не нарушать тайну любви.
Почему Андрей Губин не смог создать семью: мнение психолога
В жизни Андрея Губина было много ярких романов. Несмотря на востребованность у противоположного пола, артист так и не смог создать семью. Психолог Елена Ярикова считает, что у Губина не сложилась личная жизнь из-за высоких требований к женщинам.
«В какой-то момент Андрей устал от бурной, насыщенной событиями жизни. Сам он неоднократно говорил о предательствах со стороны девушек, что привело к потере доверия к людям. Увы, часто случается так, что мужчина переносит свой негативный опыт на новые отношения, и не каждая женщина готова с этим мириться. Возможно, Губин предъявлял завышенные требования к своей будущей „второй половинке“. В народе говорят: „Провыбирался“. То есть выбор у него был, но Андрей не мог довольствоваться кем-то, кто не соответствовал его высоким ожиданиям», — высказалась эксперт.
Психолог считает, что Губин, несмотря на болезнь, открыт для новых отношений. Вероятно, спутница Андрея вдохновит его на написание песен и возвращение на сцену.
«Сейчас, судя по его последним интервью, Губин устал от затворничества и стремится вернуться к полноценной жизни. Первым шагом к этому стал его юбилейный концерт — долгожданное событие, когда он после многих лет впервые вышел на сцену к своей публике. Второй шаг — это его чувство юмора, с которым он стал шутить на тему девушек, которых называет „русалками“. Это обнадеживает, ведь, возможно, Андрей готов к новому этапу в своей жизни, в том числе и в личных отношениях. И, возможно, скоро мы услышим от него новые, прекрасные песни. Надеемся, что его мир вновь засияет яркими красками, и Андрей Губин, которого мы любим и помним, как „мальчика-бродягу“, порадует нас своим возвращением на большую сцену и новым творчеством», — резюмировала Елена.