«Происходит борьба»: почему Игорь Саруханов 7 раз развелся, но мечтает о новой жене

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певца Игоря Саруханова и объяснила, почему он так часто женится и разводится.

Игорь Саруханов – советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор, поэт, заслуженный артист России, автор так полюбившихся слушателям лирических композиций, таких как «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Желаю тебе..», «Лодочка» и многих других.

Несмотря на свою успешную творческую карьеру, Игорь прославился не только своим талантом, но и насыщенной личной жизнью, так как был женат семь раз. Перегнал его, только лишь, композитор Максим Дунаевский, который женат в восьмой раз, но у Игоря еще уйма времени, чтобы догнать и перегнать любвеобильного коллегу.

Окружающие задаются вопросом: почему же Саруханов сразу женится на своих избранницах, но браки столь непродолжительные? А вот почему.