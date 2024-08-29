«Происходит борьба»: почему Игорь Саруханов 7 раз развелся, но мечтает о новой жене
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певца Игоря Саруханова и объяснила, почему он так часто женится и разводится.
Игорь Саруханов – советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор, поэт, заслуженный артист России, автор так полюбившихся слушателям лирических композиций, таких как «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Желаю тебе..», «Лодочка» и многих других.
Несмотря на свою успешную творческую карьеру, Игорь прославился не только своим талантом, но и насыщенной личной жизнью, так как был женат семь раз. Перегнал его, только лишь, композитор Максим Дунаевский, который женат в восьмой раз, но у Игоря еще уйма времени, чтобы догнать и перегнать любвеобильного коллегу.
Окружающие задаются вопросом: почему же Саруханов сразу женится на своих избранницах, но браки столь непродолжительные? А вот почему.
«Игоря нельзя обвинить в ветрености, потому что он каждую свою спутницу приглашает в ЗАГС, тем самым, подтверждая серьезность своих намерений, что для любой женщины крайне важно. И я уверена, в каждую из них он искренне влюбляется всем своим большим и добрым сердцем. А у человека творческого всё выплескивается в созидание: в музыку, в поэзию, в творение. Может и поэтому он до сих пор в «тренде» и радует нас своими хитами».
Анна Осипова
Сваха
Сваха напомнила, что Игорь «Овен» по гороскопу. А мужчина-овен – это вспышка, быстрое мгновенное решение, пожар! А что бывает после пожара? Правильно: пепелище. И Саруханов, как честный человек, уходит из отношений, которые больше не приносят счастья и радости. Кстати, это гораздо достойнее, чем изменять и жить на две семьи.
«Игорь родился 6-го апреля, а шестерки (6, 15, 24) – это люди, которые физически не могут находиться в одиночестве. Они просто созданы дарить любовь близким, им необходимо о ком-то заботиться, кем-то восхищаться, они домашние, любят уют, красоту, тепло домашнего очага, большой дом и, бесспорно, созданы для жизни именно в паре, а не в одиночестве. Поэтому в Саруханове происходит борьба бури со штилем, и он мечтает о феерии в тихой гавани».
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что Игоря надо вдохновлять, удивлять и восхищать. Женщина, которая сможет действительно надолго задержаться в его жизни, должна сочетать в себе красоту, женственность, заботу, но при этом быть игривой «кошечкой», которая иногда гуляет сама по себе, но только не слишком далеко.
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