«Профукал свою популярность»: сколько получал Руслан Белый* до отъезда из РФ

По словам продюсера Сергея Дворцова, до отъезда из страны Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) считался востребованным артистом. У него были рекламные контракты, собственные проекты, и за одно выступление он мог получить 1,5 млн рублей. Об этом продюсер рассказал сайту «Страсти».

«Руслан* был востребованным артистом до отъезда из России. За одно выступление он получал 1,5 млн рублей. У него были удачные проекты, рекламные контракты, он являлся амбассадором многих брендов», — высказался продюсер.

После эмиграции юморист неоднократно жаловался на отсутствие денег и отмену концертов. По мнению Дворцова, зарубежной публике неинтересны выступления Белого*. Более того, Сергей считает, что юморист — «сбитый летчик», который «профукал» карьеру и популярность.

«Изъезженные проекты никому не интересны на сегодняшний день. Руслан Белый*— сбитый летчик, который пытается показать, что за рубежом он все еще востребован. Такого не бывает. Он уехал, думая, что там все будет хорошо. До поры, до времени будет барахтаться, пока не кончатся деньги. Мне по-настоящему жалко Белого*. Он профукал свою популярность», — резюмировал продюсер.

Полный материал сайта «Страсти» о жизни юмориста после эмиграции читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ