Критика СВО, тайный брак и отъезд из страны: как живет Руслан Белый* после эмиграции
© Кадр из видео на YouTube-канале «Дмитрий Романов»
Еще совсем недавно Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) входил в число наиболее востребованных российских комиков: артист курировал авторское шоу Stand Up на ТНТ, активно гастролировал и открывал стендап-клубы в Москве. Однако в 2022 году юморист уехал из России, публично высказался против проведения спецоперации на Украине и отрекся от оставшихся в родной стране коллег.
О том, что происходит сейчас с Белым* и как изменилась жизнь комика за последние несколько лет — в материале сайта «Страсти».
Творческий путь
Руслан Белый* родился 28 декабря 1979 года в Праге в семье военного. В подростковом возрасте комик и его родители вернулись в Россию, в город Бобров Воронежской области, где он закончил школу с серебряной медалью. После выпускного он поступил в Военный авиационный инженерный университет, мечтая стать офицером.
Будучи студентом, Руслан* развивал юмористические способности. Он играл в команде КВН «Седьмое небо», в составе которой выиграл престижную награду на фестивале в Юрмале.
После окончания университета будущий юморист служил по контракту в армии. За 5 лет службы он получил звание капитана вооруженных сил. При этом комик не забывал о сцене. Руслан* выступал в воронежском «Камеди Клаб» и играл в команде КВН «25-я» вместе с Юлией Ахмедовой. Популярность юмориста быстро росла: в начале нулевых он получил приглашение от ТНТ стать участником шоу «Смех без правил». молодой человек дважды отказывался от съемок, но на третий раз согласился и выиграл шоу, забрав денежный приз. На полученные деньги артист купил квартиру в Воронеже.
Выиграв «Смех без правил», юморист стал лицом ТНТ. Он участвовал в проектах «Убойная лига», «Comedy Баттл», а в 2006 году снялся в сериале «Счастливы вместе».
Новой вершиной в карьере Белого* стало создание шоу StandUp. Юморист выступил не только как продюсер проекта, но и как участник. После двух сезонов он запустил одноименный фестиваль, который позволил начинающим комикам попробовать свои силы.
Летом 2018 года ТНТ запустил шоу «Прожарка», к которому присоединился Белый*. Комик первым выслушал от коллег колкие замечания, шутки по поводу его внешнего вида и характера. Спустя время юморист признался, что ему не нравится формат передач, где в грубой форме высмеивают человека.
Также в 2018 году он запустил авторский проект «Комик в городе». Артист гастролировал по 14 городам России и шутил на культурные и политические темы региона.
В апреле 2020 года юморист вместе с психологом Ольгой Кузнецовой создал проект «Чужие письма». В эфире шоу Белый* и Кузнецова обсуждали развод, домашнее насилие, страх материнства и помогали людям найти выход из ситуаций.
Летом 2021 года шоумен объявил об уходе с ТНТ. По словам комика, он хотел сосредоточиться на личной жизни и развитии соцсетей. К осени 2021 года Руслан* подготовил концерт «Свой голос», с которым планировал отправиться в гастрольный тур. Однако большая часть выступлений была отменена.
В феврале 2022 года юморист выступил с осуждением СВО, после чего уехал из РФ. После провокационного заявления в концертах Белого* за границей стало еще больше политических тем: он открыто критиковал россиян и политику государства.
Личная жизнь артиста
Основатель шоу Stand Up оберегает личную жизнь от внимания публики. На протяжении многих лет юмориста подозревали в романе с коллегой Юлией Ахмедовой. Однако в 2021 году Ахмедова опровергла слухи о романтических отношениях между ними. По словам юмористки, они с Русланом* дружат с университета. Артист подтвердил высказывание коллеги. Комик назвал Юлию самым важным человеком в жизни, который помог ему выйти из депрессии после смерти отца.
Весной 2023 года подписчики заметили обручальное кольцо на безымянном пальце звезды. Юморист подтвердил, что сыграл свадьбу с девушкой по имени Ольга, которая младше его на 20 лет. Будущие супруги познакомились в Сети. В конце 2023 года выяснилось, что у пары родилась дочь Роберта. По данным СМИ, сейчас комик вместе с семьей проживает в Испании.
Жизнь после начала СВО
В феврале 2022 года Белый* выступил с критикой СВО на Украине. Через некоторое время координатор отделения ЛДПР в Воронеже Павел Большов обратился в региональный СК с просьбой проверить выступление артиста на экстремизм. После этого комик уехал из России, обосновавшись в Турции.
1 сентября 2022-го экс-участника Comedy Club внесли в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, шоумен «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Помимо этого, артист выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ ВС РФ.
После объявления частичной мобилизации в РФ комик узнал о беременности 23-летней возлюбленной Ольги. Осенью того же года пара расписалась в МФЦ и отправилась в Испанию. 5 октября 2023-го юморист впервые стал отцом: молодая избранница подарила ему дочь.
Позднее в интервью артист пожаловался, что с рождением ребенка жизнь стала тяжелее. По его словам, он испытывает счастье, однако это скоротечно, поскольку, как только комик начинает задумываться о радостных моментах, наследница начинает плакать, и ее нужно либо помыть, либо покормить. Основатель шоу Stand Up на ТНТ добавил, что делает все ради ребенка, из-за чего отказался от занятий спортом и английским языком.
Белый* отказался считать свой отъезд из РФ политической эмиграцией, однако признал, что переезд за границу был связан, в том числе, с невозможностью работать в родной стране.
«Я не политический иммигрант, меня никто никуда не выгонял, никаких репрессивных статей ко мне никто не применяет. Это абсолютно мое решение, продиктованное, безусловно, какими-то ограничениями, с которыми я столкнулся: например, в России я не могу давать концерты. Соответственно, просто банально я не могу в России прямо сейчас работать», — высказывался шоумен в эфире программы «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.
Сможет ли комик оспорить статус иноагента: мнение юриста
О шансах уехавшего из России экс-участника Comedy Club оспорить статус иноагента через суд в разговоре со «Страстями» рассказал адвокат Сергей Жорин.
«С точки зрения закона — да. Для того, чтобы снять статус иностранного агента, нужно устранить те обстоятельства, которые послужили основанием для присвоения этого статуса. Но на практике все выглядит немного по-другому. Когда присваивается статус иноагента, Минюст, как правило, не вдается в подробности, и зачастую фигуранты узнают об этом не из мотивировочного уведомления от ведомства, а из СМИ. И для того, чтобы понять причины, иностранные агенты обращаются в суд для обжалования, чтобы уже в ходе судебного разбирательства представители Минюста подробно объяснили, что послужило основанием. Я участвовал в некоторых случаях, когда представлял интересы иноагентов в обжаловании их статуса. Порой выяснялось, что те или иные причины являются надуманными, недоказанными и, самое главное, неустранимыми», — рассказал Жорин.
Защитник также напомнил, что зачастую основанием для включения того или иного человека в реестр иноагентов служит критика политического руководства страны.
«Что касается Руслана Белого*. Мне сложно сказать, поскольку не знаю причин, по которым его включили. Но ни для кого не секрет, что более важным являются не формальные основания, а политические. Чаще всего в реестр иноагентов включают тех, кто, по мнению Минюста или других лиц, принимающих решение, высказывается не совсем лояльно о политическом руководстве страны, о каких происходящих процессах и так далее. Поэтому если говорить об исключении из реестра иностранных агентов, то, скорее, это работа больше дипломатическая, нежели юридическая», — резюмировал адвокат.
Сколько зарабатывал юморист до отъезда из России: мнение продюсера
По словам продюсера Сергея Дворцова, до отъезда из страны Белый* считался востребованным артистом. У него были рекламные контракты, собственные проекты, и за одно выступление он мог получить 1,5 млн рублей.
«Руслан* был востребованным артистом до отъезда из России. За одно выступление он получал 1,5 млн рублей. У него были удачные проекты, рекламные контракты, он являлся амбассадором многих брендов», — высказался продюсер.
После эмиграции юморист неоднократно жаловался на отсутствие денег и отмену концертов. По мнению Дворцова, зарубежной публике неинтересны выступления Белого*. Более того, Сергей считает, что юморист — «сбитый летчик», который «профукал» карьеру и популярность.
«Изъезженные» проекты никому не интересны на сегодняшний день. Руслан Белый*— сбитый летчик, который пытается показать, что за рубежом он все еще востребован. Такого не бывает. Он уехал, думая, что там все будет хорошо. До поры, до времени будет барахтаться, пока не кончатся деньги. Мне по-настоящему жалко Белого*. Он профукал свою популярность", — резюмировал продюсер.
*(признан в РФ иноагентом)