Критика СВО, тайный брак и отъезд из страны: как живет Руслан Белый* после эмиграции

Еще совсем недавно Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) входил в число наиболее востребованных российских комиков: артист курировал авторское шоу Stand Up на ТНТ, активно гастролировал и открывал стендап-клубы в Москве. Однако в 2022 году юморист уехал из России, публично высказался против проведения спецоперации на Украине и отрекся от оставшихся в родной стране коллег.

О том, что происходит сейчас с Белым* и как изменилась жизнь комика за последние несколько лет — в материале сайта «Страсти».

Творческий путь

Руслан Белый* родился 28 декабря 1979 года в Праге в семье военного. В подростковом возрасте комик и его родители вернулись в Россию, в город Бобров Воронежской области, где он закончил школу с серебряной медалью. После выпускного он поступил в Военный авиационный инженерный университет, мечтая стать офицером.

Будучи студентом, Руслан* развивал юмористические способности. Он играл в команде КВН «Седьмое небо», в составе которой выиграл престижную награду на фестивале в Юрмале.

После окончания университета будущий юморист служил по контракту в армии. За 5 лет службы он получил звание капитана вооруженных сил. При этом комик не забывал о сцене. Руслан* выступал в воронежском «Камеди Клаб» и играл в команде КВН «25-я» вместе с Юлией Ахмедовой. Популярность юмориста быстро росла: в начале нулевых он получил приглашение от ТНТ стать участником шоу «Смех без правил». молодой человек дважды отказывался от съемок, но на третий раз согласился и выиграл шоу, забрав денежный приз. На полученные деньги артист купил квартиру в Воронеже.

Выиграв «Смех без правил», юморист стал лицом ТНТ. Он участвовал в проектах «Убойная лига», «Comedy Баттл», а в 2006 году снялся в сериале «Счастливы вместе».

Новой вершиной в карьере Белого* стало создание шоу StandUp. Юморист выступил не только как продюсер проекта, но и как участник. После двух сезонов он запустил одноименный фестиваль, который позволил начинающим комикам попробовать свои силы.

Летом 2018 года ТНТ запустил шоу «Прожарка», к которому присоединился Белый*. Комик первым выслушал от коллег колкие замечания, шутки по поводу его внешнего вида и характера. Спустя время юморист признался, что ему не нравится формат передач, где в грубой форме высмеивают человека.

Также в 2018 году он запустил авторский проект «Комик в городе». Артист гастролировал по 14 городам России и шутил на культурные и политические темы региона.

В апреле 2020 года юморист вместе с психологом Ольгой Кузнецовой создал проект «Чужие письма». В эфире шоу Белый* и Кузнецова обсуждали развод, домашнее насилие, страх материнства и помогали людям найти выход из ситуаций.

Летом 2021 года шоумен объявил об уходе с ТНТ. По словам комика, он хотел сосредоточиться на личной жизни и развитии соцсетей. К осени 2021 года Руслан* подготовил концерт «Свой голос», с которым планировал отправиться в гастрольный тур. Однако большая часть выступлений была отменена.

В феврале 2022 года юморист выступил с осуждением СВО, после чего уехал из РФ. После провокационного заявления в концертах Белого* за границей стало еще больше политических тем: он открыто критиковал россиян и политику государства.

Личная жизнь артиста

Основатель шоу Stand Up оберегает личную жизнь от внимания публики. На протяжении многих лет юмориста подозревали в романе с коллегой Юлией Ахмедовой. Однако в 2021 году Ахмедова опровергла слухи о романтических отношениях между ними. По словам юмористки, они с Русланом* дружат с университета. Артист подтвердил высказывание коллеги. Комик назвал Юлию самым важным человеком в жизни, который помог ему выйти из депрессии после смерти отца.

Весной 2023 года подписчики заметили обручальное кольцо на безымянном пальце звезды. Юморист подтвердил, что сыграл свадьбу с девушкой по имени Ольга, которая младше его на 20 лет. Будущие супруги познакомились в Сети. В конце 2023 года выяснилось, что у пары родилась дочь Роберта. По данным СМИ, сейчас комик вместе с семьей проживает в Испании.